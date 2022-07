Stanchezza e affaticamento, non è sempre il caldo estivo: potresti soffrire di questo disturbo

Ti senti spesso stanco e affaticato? Probabilmente stai dando la colpa al caldo torrido ma potrebbero esserci altri allarmi in agguato.

Con questo caldo torrido è impossibile non essere affaticati e spossati, ma attenzione perché questi sintomi potrebbero nascondere un problema più serio. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Queste giornate di afa insostenibile ci possono rendere stanchi, spossati e anche molto nervosi. Il caldo torrido influisce sul nostro sistema nervoso e sul nostro umore in maniera tangibile. Le temperature folli infatti hanno cambiato il nostro modo di dormire e sono moltissimi gli italiani che stanno lamentando da settimane malesseri sia durante la notte che durante il giorno.

Per difendersi da questa estate bollente occorre seguire le solite indicazioni di base: mantenersi idratati con acqua, frutta e sali minerali e cercare il più possibile di non uscire nelle ore più calde.

I malesseri dovuti al caldo incidono sulla salute dell’uomo, tanto quanto su quella degli animali. Per questo è importante seguire i comportamenti idonei per cercare di evitare i colpi di calore. Ti svegli spesso stanco e spossato? La causa potrebbe non essere solo il caldo torrido, ma potrebbe essere un campanello d’allarme per un disturbo più serio. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Stanchezza e spossatezza: un campanello d’allarme da non sottovalutare

Nonostante il caldo asfissiante delle giornate estive sia deleterio per la nostra salute, la stanchezza e spossatezza potrebbero derivare da un disturbo ormonale. Se la tiroide non funziona bene, il nostro corpo allo segnala attraverso sintomi che spesso possono essere confusi o attribuiti semplicemente ad altre cause.

La sovrapproduzione di ormoni tiroidei infatti può causare un innalzamento della temperatura corporea, una sudorazione e un senso di affaticamento molto forte. I pazienti ipertiroidei soffrono molto più il caldo delle altre persone, ma è possibile eseguire le analisi del sangue per verificare se la tiroide funziona correttamente.

Chi sospetta di avere tutti questi sintomi dovrà rivolgersi al proprio medico di base e farsi prescrivere le analisi del sangue unitamente ad un’ecografia alla tiroide, che diagnosticherà il problema o lo escluderà totalmente.

The post Stanchezza e affaticamento, non è sempre il caldo estivo: potresti soffrire di questo disturbo appeared first on Ck12 Giornale.