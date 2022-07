Sono 51.208 i casi Covid e 77 le vittime in 24 ore, positività al 19,5%

ROMA (ITALPRESS) – Sono 51.208 i nuovi casi positivi al Coronavirus e 77 i morti registrati (ieri 116). Sono i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. Aumentano i ricoveri (+68), ma scendono i casi dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (- 3). I tamponi eseguiti sono 262.032 (ieri 350.630) con un tasso di positività che sale di un punto dal 19,4% al 19,5%. Il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia da Covid-19 è di 170.875. In aumento, il numero dei ricoveri ordinari: sono 68 in meno (ieri -87), per un totale di 10.925.

