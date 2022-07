quanto-conosci-il-tuo-paese?-se-non-ne-indovini-11-su-11,-fai-una-pessima-figura!-[foto]

Un semplicissimo test che mette alla prova conoscenze che tutti diamo per assodate. Oggi si parla di geografia: quante ne sai?

Geografia è una delle materie che si studiano di più, a scuola. Fin dal primo giorno di prima elementare, infatti, mappe geografiche e cartine politiche decorano tutte le pareti dell’aula in cui siamo. Nozioni di città, culture, climi e coltivazioni specifiche riempiono le ore di scuola, cercando di trasmettere informazioni generali sulle diverse zone del mondo.

In realtà, però, geografia è una tra le materie che si dimenticano più facilmente. Alle superiori, infatti, viene affrontata in una maniera diversa da quella puramente nozionistica dei primi anni di scuola e la conseguenza è, spesso, che si finiscono per dimenticare le nozioni base. Se vuoi sfidare te stesso, però, prova questo quiz: riesci a indovinarle tutte?

Test sul tuo paese: geografia, a noi due!

La geografia delle città italiane si studia alle elementari e, addirittura, nei primi anni di scuola. Di solito, si finisce per imparare benissimo i luoghi e le caratteristiche delle zone vicine a quella in cui viviamo, per conoscere solo a spanne gli ambienti più lontani, che si considerano poco familiari. Alle medie, poi, lo studio della geografia si amplia verso l’Europa e il Mondo, dando per assodate le nozioni imparate dai sei ai dieci anni.

Oggi, però, vi mettiamo alla prova con un quiz, solo all’apparenza banale. Nella cartina di sinistra, infatti, sono indicate con un puntino bianco undici città italiane molto importanti di cui, sicuramente, a scuola avrete studiato molto. Coprite con la mano la soluzione, che trovate a destra, e provate a vedere quante città riuscite a riconoscere: nonostante sembri semplice, vi riscoprirete tentennanti su alcune località.

Usate questo gioco con i vostri amici per una serata in compagnia e, perché no, prevedete delle penitenze per ogni errore commesso: in questo modo, il gioco diventerà ancora più divertente. Potete usare questa tecnica del gioco anche per aiutare i bambini ad imparare le città del proprio paese, prevedendo premi e penitenze specifiche per la loro età. Apprendere con il gioco è sicuramente una delle tecniche migliori e più efficaci, poiché allontanano la tensione del voto e avvicinano il momento dello studio a una realtà ben conosciuta dai piccoli: quella ludica.

