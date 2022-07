Prosciutto e melone? Attenti al preoccupante effetto collaterale: ciò che pochi sanno

Con le temperature da record, gli italiani preferiscono mangiare cibi freschi. Tra questi c’è l’immancabile prosciutto e melone. Nonostante l’abbinamento piaccia a tutti, grandi e piccini, non per forza significa che sia salutare. Secondo gli esperti infatti è un piatto che bisogna mangiare con cautela. Oltre alle calorie, comunque contenute (una porzione da circa 100 grammi di crudo e 250 grammi di melone corrisponde più o meno a 220 Kcal), il vero problema sono i nutrienti e nello specifico alle quantità di sodio e potassio.

Quest’ultimo è vitale durante i periodi più caldi dell’anno in quanto viene perso con la sudorazione. Fin qui dunque nulla di male, se non fosse che il melone contiene oltre 300 mg di potassio per porzione, i suoi benefici vengono però quasi annullati dal sodio del prosciutto con la sua elevata salinità.

Un esempio? 100 grammi di San Daniele apportano ben 1800 mg di sodio, ossia circa il doppio rispetto al potassio. Dunque per questo gli esperti di alimentazione consigliano di mangiare prosciutto e melone solo raramente. In alternativa si può mangiare il melone con qualche fettina di manzo. La bontà è la stessa, ma sicuramente questo abbinamento quasi mai utilizzato, apporta maggiori benefici.