Oroscopo Paolo Fox del 25 luglio: un lunedì speciale per sei segni. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi il cielo indica una certa prudenza in amore, attenzione a non prendere le cose troppo di petto. Sul lavoro se devi parlare con capi e referenti non rimandare.

Toro (21 aprile-20 maggio) – In amore è la giornata giusta per esporsi e coltivare la conoscenza di una persona che ultimamente è nei tuoi pensieri. Sul lavoro la fatica si fa sentire ma i risultati non tarderanno ad arrivare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Bello questo cielo per i single del segno, se da poco hai conosciuto una persona carina non fartela scappare. Sul lavoro la creatività è con te, usala come asso nella manica!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – In amore hai le idee un pochino confuse, ricorda che non è mai bene avere il piede in due scarpe. Sul lavoro invece c’è aria di novità, favorite le nuove collaborazioni.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Bello questo cielo per i single, il buon aspetto della Luna regala delle emozioni a dir poco indimenticabili. Sul lavoro la grinta non ti manca e questo ti mette in ottima luce con capi e referenti.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi in amore mantieniti lontano dalle polemiche, le acque con il partner ultimamente sono un po’ agitate. Sul lavoro non essere preda dall’agitazioni ma agisci in modo analitico e razionale.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – In amore se ti interessa una persona fatti avanti, potresti rimanere piacevolmente sorpreso. Sul lavoro se una trattativa è in stand by concludila entro mercoledì.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – In amore se sei in coppia da tempo senti la necessità di coinvolgere il partner in un nuovo progetto che potrebbe dare slancio alla coppia. Sul lavoro invece cerca di non alimentare inutili polemiche con i colleghi.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – In amore se sei solo perché non ti guardi attorno? Un’amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più! Sul lavoro non escluso la possibilità di cambiamenti da qui ai prossimi mesi, qualcosa si sta smuovendo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – In amore se sei in coppia da tempo non riesci più ad accettare alcuni comportamenti del partner ed anzi desidereresti fosse maggiormente propositivo. Sul lavoro non perdere di vista l’obiettivo finale.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – In amore sei tu ad avere l’ultima parola, se di recente ci sono state delle discussioni con il partner sei pronto a mettere i puntini sulle i. Sul fronte lavorativo hai voglia di metterti in gioco e il tuo impegno verrà premiato.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – In amore il periodo è davvero sfavillante, quasi nessuno riuscirà a resistere al tuo charme! Sul lavoro invece sei in cerca di stabilità e presto arriveranno le risposte e anche i cambiamenti che tanto desideri.

