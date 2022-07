Michelle Hunziker fuori controllo in alto mare: effusioni spinte sullo yacht | Guarda

Passione rovente tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. La showgirl svizzera, che a inizio anno ha rotto la storia decennale con Tomaso Trussardi, da settimane ormai fa coppia fissa con il bel dottore che ha nel suo passato anche una fugace partecipazione al Grande Fratello. Nel corso dell’estate i due sono stati già paparazzati in atteggiamento tenero in strada o in barca. Ora i segugi sguinzagliati dal settimanale Vero Tv sono riusciti a beccarli al largo, nell’intimità delle acque della Sardegna dove stanno trascorrendo le loro vacanze da piccioncini.

Effusioni, baci, abbracci e complicità, segno che la storia tra i due è tutt’altro che passeggera. “E’ passione in mare aperto tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini – scrive Vero Tv -, dopo la recente vacanza con le amiche la conduttrice è sbarcata in Sardegna con il suo compagno”.

“L’attrazione della Hunziker per Giovanni, e viceversa – prosegue il settimanale -, sembra davvero troppo forte. La coppia, in barba alla prudenza, si lascia andare a una serie di effusioni che non lasciano dubbi sulla grande passione su cui si basa questo rapporto”. Qualche giorno prima erano stati i paparazzi di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, a confermare la grande intesa fisica tra i due innamorati, e anche in quel caso il grande trasporto aveva frantumato ogni riserbo.