Maria de Filippi ha deciso, è fuori | Terremoto ad Amici: storico cambio di professori

Tremano le certezze tra le cattedre di Amici di Maria de Filippi. La decisione sembra ormai presa, non c’è via di scampo: è fuori

La nuova edizione di Amici di Maria de Filippi sta per iniziare. Il talent show di Canale5 è un vero e proprio pilastro dell’intrattenimento targato Mediaset. Da più di vent’anni, infatti, tiene compagnia a tutti i telespettatori per diversi mesi all’anno, non calando mai né di successo né di share.

Negli ultimi giorni, però, le cattedre di Amici stanno vivendo un vero e proprio terremoto interno. Già da qualche tempo si sa di uno storico ritorno tra i professori del talent ma solo da poche ore si conosce il nome di chi deve abbandonare la sedia: la decisione non ha precedenti.

Maria de Filippi l’ha rivoluta: l’altra è fuori

Nel 2021, il banco dei professori di canto di Amici vedeva seduti Rudy Zerbi, Anna Pettinelli ed Arisa. L’anno successivo, la cantante di “Sincerità” ha abbandonato il programma per andare come concorrente a Ballando con le Stelle, dove ha trionfato in coppia con il professionista Vito Coppola, con il quale ha anche avuto una relazione. Il suo posto nel cast dei professori di canto l’ha quindi preso Lorella Cuccarini, che l’anno precedente era seduta tra quelli di ballo. Al ballo, poi, a ricoprire il posto vuoto, è arrivato Raimondo Todaro, direttamente da Ballando con le Stelle.

Questo rimescolamento è durato però solo un anno, quello appena concluso. Nel 2022/2023, infatti, Amici di Maria de Filippi vivrà un ulteriore grosso cambiamento. La conduttrice e autrice ha infatti fortemente voluto il ritorno di Arisa tra i professori di canto, proposta che lei ha accettato subito. Inevitabile era però un rimescolamento ulteriore perché, a meno di un cambio improvviso, i professori di canto sono ormai 3 da diversi anni. A dover lasciare il suo posto ad Arisa è quindi Anna Pettinelli, da diversi anni insegnante nel programma di Maria De Filippi.

La conduttrice radiofonica, infatti, non ci sarà ad Amici22. Per i fan è stato sicuramente un colpo basso e inaspettato: Anna ha saputo conquistare il favore del pubblico grazie alla sua tenacia e alla sua forza di volontà, soprattutto nel difendere ogni proprio concorrente dagli attacchi altrui. Con lei è infatti artisticamente nato Aka7even, oggi una delle nuove voci pop più amate dai giovanissimi. Amici22 ha quindi imposto un nuovo cambio, tra i professori: chissà se i fan dovranno aspettarsi ulteriori novità o se, invece, l’assetto attuale sarà il definitivo.

The post Maria de Filippi ha deciso, è fuori | Terremoto ad Amici: storico cambio di professori appeared first on Ck12 Giornale.