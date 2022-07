“È una fake news!”: Alex Belli attacca la conduttrice, lancia frecciate velenose

L’attore ex gieffino Alex Belli approfitta della sua ultima intervista per affondare il colpo contro una famosa conduttrice con la quale nei mesi scorsi ha avuto parecchi screzi.

L’imprevedibile Alex Belli torna alla carica con un’intervista nella quel lancia una frecciata nemmeno tanto velata contro una nota conduttrice con la quale nei mei passati ha avuto parecchio da ridire.

Attore, fotografo di moda e adesso anche musicista, Belli ha avuto visibilità massima con la partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove ha dato spettacolo mettendo in scena un intrigo amoroso assieme alla compagna Delia Duran e alla showgirl Soleil Sorge.

Nell’intervista che ha rilasciato a Super Guida Tv, l’attore ha parlato delle voci sulla sua eventuale partecipazione a Tale e Quale Show, programma Rai condotto da Carlo Conti. Inoltre si è tolto un sassolino dalla scarpa, bacchettando a dovere una famosa conduttrice della televisione italiana, con la quale ha avuto più di uno screzio.

Alex Belli, attacco alla conduttrice: “Sostituzione azzeccatissima”

Come già dimostrato nel corso del GF Vip, Alex Belli non è uno che sa tenersi le critiche, anzi, il suo carattere da guascone lo porta a rispondere sempre per le rime. Nell’intervista rilasciata a Super Guida Tv ha usato il fioretto per attaccare Adriana Volpe.

La famosa conduttrice, nella passata edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha vestito i panni dell’opinionista, beccandosi molto spesso proprio con Alex belli, al quale rinfacciava costantemente la mancanza di sincerità. Il giornalista di Super Guida Tv ha chiesto all’attore se la sostituzione della Volpe con Orietta Berti è una scelta azzeccata. E lui ne ha approfittato per lanciare stilettate.

“È una scelta azzeccatissima. Orietta è la voce del popolo e delle donne. Lei ha un carisma pazzesco e sono convinto che sarà una bellissima scoperta”, ha spiegato Belli. Che ha poi aggiunto: “In reality ci deve essere un’opinionista più acida e pungente, ma dall’altra parte ci deve essere anche una persona che ti fa un complimento o una battuta carina”. In poche parole, anche se non lo ha detto esplicitamente, secondo lui Signorini ha fatto più che bene a non riconfermare Adriana Volpe.

Poi interrogato sulle voci che lo davano come possibile concorrente di Tale e Quale Show, poi bocciato ai provini, Belli ha dato la sua versione di fatti, che smentisce categoricamente tutto quello che si è sentito in giro. “Non ho mai avviato nessun tipo di trattativa con Tale e quale Show. Si tratta di fake news”, ha rivelato con fermezza. E ancora: “A settembre poi ho altri impegni di lavoro e pertanto non avrei potuto partecipare al programma”.

Ciò non toglie che per lui lo show condotto da Caro Conti rappresenti una vetrina importante. “È un programma che adoro e che farei anche domani ma per il momento – ha chiosato Belli – non ho avviato nessuna trattativa“.

