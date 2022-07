Alessandra Amoroso lo rivela | “Pensavo di non farcela”: momenti di panico

La cantante, che ha appena fatto il suo primo concerto a San Siro, ha rivelato un inedito retroscena. Alessandra Amoroso lo ammette: ha avuto paura

La sua carriera è iniziata ad Amici di Maria de Filippi, dove si è imposta prima come concorrente e poi come una delle vincitrici sicuramente più di successo. Fin da subito, il suo carattere allegro e deciso le ha consentito di mettere impegno e tenacia in ogni esperienza, consentendole oggi di essere una delle cantanti pop italiane più amate.

Alessandra Amoroso, che ha fatto da pochissimo il suo primo concerto allo stadio di San Siro a Milano, ha anche però ammesso un periodo buio del proprio passato. Le sue parole non lasciano spazio ai dubbi, è successo anche a lei.

Alessandra Amoroso lo ammette: “Ho avuto bisogno dello psicologo”

Il suo primo San Siro è stato per lei fonte incredibile di successo e di soddisfazione, oltre che coronamento di una carriera solida e ormai decennale. A fianco a sé, Alessandra Amoroso ha portato sul palco molti ex concorrenti di Amici: il cast di ballerini, infatti, era capitanato da Veronica Peparini e Andreas Muller. I due, coppia sia artistica che nella vita, hanno infatti composto un corpo di ballo di altissima qualità e che, soprattutto, traeva molti talenti proprio dal programma che ha lanciato anche Alessandra stessa, Amici di Maria de Filippi.

Quel concerto ha coronato tanti anni di impegni e sforzi, sia per la cantante che per i ballerini. Dietro a tutto questo, però, Alessandra Amoroso ha ammesso che c’è stata anche molta ombra, con momenti di fatica e anche paura. I giorni prima del concerto di San Siro, infatti, la cantante ha vissuto in un appartamento con il proprio staff e altre persone, tra cui una psicologa. “Il supporto mentale oltre che fisico è stato fondamentale” ha ammesso, a Tv Sorrisi e Canzoni.

Prima dell’evento, infatti, Alessandra Amoroso ha vissuto giorni molto difficili. “Di paura ne ho avuta tantissima, quando ho fatto le prove musicali a Roma pensavo davvero di non farcela” ha raccontato durante l’intervista, non nascondendo quindi le proprie fragilità. La cantante non ha mai nascosto di aver spesso avuto bisogno di un supporto psicologico, sia prima di San Siro che in altre occasioni della propria vita. Una volta salita su quel palco, però, la cantante pugliese ha tirato fuori tutta la propria grinta, qualità che non le è mai mancata.

The post Alessandra Amoroso lo rivela | “Pensavo di non farcela”: momenti di panico appeared first on Ck12 Giornale.