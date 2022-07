oroscopo-settimanale-di-paolo-fox:-le-stelle-dal-25-al-31-luglio

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Cinque stelle per l’Ariete. Bene l’amore: le storie che nascono ora possono essere davvero importanti. Tu sei intraprendente, dai molte cose per scontato, ma a volte sbagli: cerca di mantenere la calma e di avvicinarti a persone intriganti. Sul lavoro, progetti importanti all’orizzonte: meglio mantenere la situazione sotto controllo, senza farti prendere da ansia immotivata!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Tre stelle per il Toro. Hai energia da vendere, ma attenzione perché paradossalmente questo in amore può diventare un problema. Non sopporti più chi non si dà da fare o chi ti cerca solo quando vuole. Sul lavoro, il 2023 sarà per te un anno importante, quindi cerca di iniziare ora dei progetti in vista del futuro. La lucidità mentale non ti manca, soprattutto a metà settimana!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Quattro stelle per i Gemelli. Non devi lasciar andare una storia: Venere è dalla tua parte, ti aiuta e le giornate attorno a giovedì sul fronte sentimentale potrebbero essere importanti. Devi fare chiarezza nel tuo cuore. Sul lavoro, hai tanto coraggio e ti senti forte e determinato, ma ricorda che anche i dettagli sono importanti e non vanno sottovalutati. Nelle prossime settimane dovrai fare delle scelte!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Quattro stelle per il segno del Cancro. A metà settimana Luna e Venere saranno dalla tua parte e quindi l’amore promette bene. Tu sei attratto da persone che ti tengono testa, ma ora devi cercare dei complici. Ottime notizie nel fine settimana. Sul lavoro, sei in una fase di ‘riflessione’ e stai capendo bene come muoverti. Cerca di andare avanti!

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Cinque stelle per il Leone. Mercurio è dalla tua parte, Venere lo sarà dall’11 agosto, quindi l’amore promette grandi cose. Se una storia è giunta al capolinea, devi andare avanti e voltare pagina: inutile trascinare rapporti senza senso, devi ripartire. Sul lavoro, progetti nuovi: forse dovrai lottare per ottenere quello che vuoi, ma meglio non creare problemi. Insomma, se si possono evitare dispute sarebbe bene!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Quattro stelle per il segno della Vergine. In amore è arrivato il momento di fare delle scelte, anche in virtù dei prossimi mesi. I single ora possono fare nuovi incontri, ma non devono essere diffidenti. Hai voglia di innamorarti, di lasciarti andare: bene la giornata di mercoledì. Sul lavoro, le idee ci sono, bisogna solo metterle in pratica. E poi potrai guardare al futuro con fiducia. E ottimismo!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Quattro stelle per il segno della Bilancia. Sei romantico, hai voglia di lasciarti andare all’amore. Ma in realtà hai anche paura di fare errori e di sbagliare. Ora basta pensare: se ti piace qualcuno devi farti avanti, anche se sei poco fiducioso. Sul lavoro, la settimana è di recupero e Giove è dissonante. Quindi il consiglio è uno: mantenere la calma, soprattutto se hai già dovuto cambiare qualcosa!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Tre stelle per il segno dello Scorpione. Venere è dalla tua parte, aiuta anche i single o quelli che vogliono lasciarsi andare alle emozioni. Favorite le nuove conoscenze, ma non devi essere troppo severo e polemico nei giudizi. Nel weekend riuscirai a fare chiarezza nel tuo cuore. Sul lavoro, entro agosto dovrai fare una scelta fondamentale, ma potrai contare sull’aiuto di Mercurio che dal 4 sarà con te. Cerca di ritrovare l’equilibrio, specie se hai dovuto affrontare un cambiamento!

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Cinque stelle per il segno del Sagittario. Mercurio è dalla tua parte, quindi in amore devi allargare il cerchio delle tue conoscenze. Lasciati andare, ma se qualcuno non ti interessa inutile perdere tempo. Che ne dici di chiudere storie che non ti fanno bene? Sul lavoro, stai già pensando ai traguardi e al futuro perché le idee da sviluppare non ti mancano di certo!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Non hai tempo per amare, hai un po’ paura a lasciarti andare alle emozioni e ti stai facendo tantissime domande. Una su tutte: ne vale la pena? Il prossimo mese, forse, cambierai idea perché arriverà una persona che ti stravolgerà la vita. Sul lavoro, devi ripartire da zero, ma ogni sforzo verrà ripagato. Stanne certo!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Tre stelle per l’Acquario. Hai un desiderio: vivere un’amicizia amorosa, senza troppo impegno. Cerca di guardarti dentro, di fare chiarezza nel tuo cuore e di capire come agire nel weekend. Nel fine settimana, infatti, riuscirai a toglierti ogni dubbio. Sul lavoro, la creatività non ti manca, ma forse devi fare i conti con una persona che non ti segue, non sta al passato con i tuoi tempi. E le tue idee!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Perché non lasciarti andare all’amore? La passione c’è, soprattutto mercoledì e giovedì: tu sei sempre disponibile, ma ricorda che non puoi fare ‘il crocerossino’ di turno nei rapporti con gli altri. Devi farti valere. Sul lavoro, i progetti ora ripartono e martedì è la giornata giusta per le idee, che saranno vincenti. Forse, però, dovrai fare i conti con qualche cambiamento!

