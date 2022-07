oroscopo-settimanale-di-branko:-le-stelle-dal-25-al-31-luglio

Oroscopo settimanale di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Per i nati nel segno dell’Ariete si apre una settimana piena di amore, piacere e soddisfazioni. Giove crea un clima adatto alle novità: che sia il momento fare un passo in più? Venerdì 22 il Sole si sposta in Leone, portando imprevedibilità e incertezza.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Sarà una settimana agrodolce per i nati nel Toro. Da un lato, una serie di nuove entrate che continueranno fino ad agosto inoltrato ravviveranno la vostra estate. Dall’altro l’opposizione delle stelle si manifesterà in tante situazioni irritanti sul lavoro. Non pensatevi troppo e concentrate le vostre forze sull’amore e sulla famiglia.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Il luglio dei nati nei Gemelli si chiude in bellezza, con una settimana che si preannuncia fantastica. Attento solo a non farsi dominare dalla gelosia. Non siate scontrosi e prepotenti e godetevi la passione di questi giorni estivi: vi aspetta un nuovo, fortunato incontro. Il Sole in Leone vi aiuta in campo lavorativo e finanziario: grandi successi e provvidenziali somme di denaro dietro l’angolo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Buone prospettive amorose per i nati nel Cancro in questi ultimi giorni di luglio. La Luna e Venere vi aiuteranno a fare nuovi incontri e a sfruttare al meglio un periodo molto sensuale. Poche emozioni sul lavoro, ma un improvviso aumento delle entrate ravviverà le vostre giornate. Continuate a impegnarvi e godetevi il momento.

Oroscopo settimanale di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – La settimana comincia male per i nati nel Leone. Non fatevi trascinare in litigi e discussioni, potreste dire qualcosa che non intendete. Un passo alla volta, potreste cominciare a preparare il terreno per i vostri progetti futuri. Attenti alle vecchie ruggini, non sempre riuscirete a metterle da parte. Una nota positiva per i Leoni single, che potrebbero avere qualche occasione fortunata.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Grande intensità nei prossimi giorni per i nati nella Vergine. È il momento di darsi da fare, ma non sul lavoro: Chi non ha ancora fatto le vacanze si prepari a partire. Viaggiate, nuotate e, in generale, fate tutto ciò che avete rimandato in questi mesi. Segnali di ripresa anche in amore, dove avete segnali positivi da Marte, Venere e la Luna.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Giorni non troppo negativi, ma complicati per i nati nella Bilancia. Venere è capriccioso in questo periodo e la vostra amorosa ne risente. Sia da single che in coppia è chiaro che qualcosa non va: è tempo di dare una scossa. Sul lavoro vi sentirete frustrati e bloccati. Volete e meritate di più, ma sta a voi mettervi sotto per ottenerlo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Marte e Saturno metteranno i bastoni tra le ruote ai nati nello Scorpione nei prossimi giorni. Tanta stanchezza e continue noie sul lavoro, che continuerà ad essere un problema fino alla fine della settimana. Non buttatevi giù e consolatevi con l’amore. Questa settimana vi sentite passionali e sta a voi metterlo a frutto: potreste avere qualche gradita sorpresa.

Oroscopo settimanale di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sono giorni speciali per i nati nel Sagittario, che si preparano a godersi la settimana migliore del mese. Gli ultimi giorni di luglio vi rallegreranno con tanti nuovi progetti e nuove prospettive lucrose sul lavoro. Se darete il massimo, verrete ripagati. Avrete dalla vostra l’influenza positiva della Luna, è il periodo perfetto per cominciare a pensare a programmi personali a lungo termine.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Parte un periodo di aggiornamenti e novità per i nati nel Capricorno. Sentirete il bisogno di fare cambiamenti importanti, che potrebbero manifestarsi in risultati concreti a metà agosto. Successi molto importanti sono a portata di mano, sta a voi coglierli. Attenti tuttavia a non farsi prendere la mano e a trascurare le persone a voi importanti. Vi sentirete molto sicuri in amore e sul lavoro.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Guai sul lavoro per i nati nell’Acquario, che potrebbero vedersi sfuggire tra le mani accordi importanti. Vi sentirete più stanchi, apatici e testardi del solito. Non colpevolizzatevi troppo, la situazione è fuori dal vostro controllo. Fate un respiro profondo e rilassatevi. Arriveranno giorni migliori, ma dovrete resistere fino all’11 agosto.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Tanta fortuna in amore per i nati nei Pesci, che faranno nuove, coinvolgenti conoscenze nei prossimi giorni. La fortuna amorosa dovrebbe perdurare un bel po’, almeno fino al 5 agosto, per cui non c’è motivo di disperarsi o avere troppa fretta. Godetevi il momento, ma voltate lo sguardo al futuro. Nuove entrate monetarie vi permetteranno di concedere un pensiero affettuoso al vostro partner.

