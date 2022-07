Oroscopo Branko del 24 luglio: domenica piena di amore e fortuna. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Le idee non ti mancano, devi solo fare chiarezza nel tuo cuore. Sei sicuro di quello che fai e ora tutto procede a gonfie vele, senza tante difficoltà. Sia in amore che sul lavoro!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Cerca di seguire l’istinto perché sarà in grado di farti uscire da una situazione difficile. Forse ti toccherà prendere delle decisioni importanti, quindi meglio mantenere la calma e dormire di più!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Cerca di prenderti del tempo per riflettere, per fare un viaggio dentro te stesso. A volte, però, chiedere aiuto non è un male. Anzi, i consigli di chi ti sta vicino e ti vuole bene sono davvero preziosi!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Sei fragile, sei sempre sulla difensiva. Ora, però, che ne dici di lasciarti andare? Solo confidandoti, aprendoti con le persone che ti vogliono bene, riuscirai a superare questo periodo un po’ buio!

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Sei riuscito, finalmente, a raggiungere l’equilibrio interiore. Hai tanti obiettivi e ora riuscirai, piano piano, a raggiungerli. Cerca, però, di riposarti di più in vista del mese di agosto!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Favorite le nuove conoscenze: stai per allargare la cerchia e questo ti aiuterà a capire anche da che parte stare. Cerca di essere meno diffidente!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi cerca di fare affidamento su te stesso, su quello che senti. Devi seguire il tuo istinto e stai certo di una cosa: non sbaglierai!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Le intuizioni sono buone e stai andando, finalmente, nella giusta direzione. Basta con la paura: devi andare avanti e le soddisfazioni, prima o poi, arriveranno!

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Cerca di essere aperto, disponibile, fiducioso. Non puoi sempre pensare a te stesso: l’egocentrismo ha anche i suoi risvolti negativi. E rischi di infastidire chi ti sta accanto!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sei di ottimo umore e in grado di raggiungere, così, tutti i tuoi obiettivi. Sei ottimista, fiducioso e attiri solo belle cose!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi devi concentrarti su te stesso, su quello che è davvero importante per te. Non pensare alle cose banali, futili: c’è tempo per tutto!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Bene l’amore, che torna protagonista nella tua vita. Oggi sarai in grado di risolvere i problemi, superare gli ostacoli ed evitare le polemiche. Quelle inutili, che non portano niente di buono!

