Grande Fratello | “Ci riproviamo”: adesso si è pentito, svolta dopo i tradimenti

Uno storico concorrente del Grande Fratello è inaspettatamente tornato sui suoi passi e ha voluto riprovare a salvare la sua famiglia. Ecco chi è

Il reality show, oggi condotto da Alfonso Signorini, è un pilastro della televisione italiana. Sebbene oggi ne conosciamo solamente la versione VIP, recentemente vinta da Jessica Selassié e in procinto di tornare con una nuova edizione, in realtà per moltissimi anni è stata quella classica a dominare, il Grande Fratello “degli sconosciuti”.

Sebbene molti oggi sostengano che quelle edizioni erano molto più belle poiché più genuine, oggi in realtà anche la versione VIP sta riscuotendo enorme successo. Nelle ultime ore, però, un volto molto amato del Grande Fratello “normale” è tornato alla ribalta per una decisione incredibile, che nessuno mai avrebbe immaginato.

Grande Fratello, Mauro Marin stravolge la sua vita

Vincitore del GF 10, Mauro Marin è sicuramente uno dei concorrenti che più son rimasti nel cuore degli affezionati al Grande Fratello. Nato a Castelfranco Veneto nel 1971, all’interno della casa più spiata d’Italia si è fatto conoscere in tutti i suoi pregi e i suoi difetti. Dall’ironia pungente e dissacrante, dopo la vittoria per lui è arrivata un’ondata di successo incredibile, che l’ha reso per qualche periodo uno dei volti più voluti della televisione.

Nel giro di poco tempo, però, tutto è crollato. In diverse interviste concesse a Barbara D’Urso, l’ex vincitore del Grande Fratello ha ammesso di soffrire di un disturbo bipolare, che l’avrebbe anche portato ad essere ricoverato presso un Ospedale Psichiatrico. Molti sospettano che questi problemi ci fossero già quando ha partecipato al Grande Fratello, dove alternava fasi di allegria ad altre piene di ira. Nella sua vita, poi, c’è stato anche un figlio, avuto dalla fidanzata Jessica Bellei quattro anni fa: Mauro, però, non l’ha mai riconosciuto e l’ha visto per la prima volta solo a 13 mesi compiuti.

La causa sarebbe da ricercare proprio nei continui tradimenti di lui, a seguito dei quali Jessica avrebbe deciso di andarsene di casa al terzo mese di gravidanza. Nelle ultime ore, però, la svolta: Mauro Marin ha deciso di riconoscere il figlio e di riprovare a ricostruire la sua relazione. “Ho capito quali sono le cose realmente importanti nella vita. Mio figlio e la mia compagna rappresentano un’ancora di salvezza per me” ha ammesso durante un’intervista a Nuovo. Una nuova vita, quindi, sta iniziando per lui: chissà che possa finalmente trovare il suo equilibrio.

