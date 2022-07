Federica Panicucci, c’è qualcosa che non va | L’assenza è inspiegabile: scoppia il gossip

Sono momenti particolari quelli che sta vivendo Federica Panicucci, la conduttrice di Mattino5. Nessuno riesce a spiegarsi il motivo

La conduttrice di Mattino5 News, in coppia con il giornalista Francesco Vecchi, oggi si sta godendo le meritate vacanze. Il talk show della mattina di Canale5 è infatti un impegno notevole: ogni mattina, i due conduttori sono in diretta per un paio d’ore al giorno per dare le notizie principali della giornata.

Nelle ultime ore, però, i fan di Federica Panicucci si sono preoccupati. Ormai l’hanno notato tutti, l’assenza non trova motivazioni e per lei si palesa il peggiore degli scenari. Ecco cosa sta succedendo.

Federica Panicucci senza compagno: crisi in vista?

La conduttrice di Mattino5 News è uno dei volti più amati di Mediaset. Non a caso, infatti, la sua trasmissione vince praticamente ogni giorno la sfida dell’auditel di quella fascia oraria, conquistando quotidianamente milioni di telespettatori. Il programma riesce bene a trovare un equilibrio tra informazione, nella prima parte di puntata concentrata su politica ed economia, e gossip, senza tralasciare però la cronaca nera e giudiziaria.

Non a caso, infatti, Mediaset ha voluto premiarla con una nuova proposta lavorativa, che va ad aggiungersi al confermatissimo Mattino5 News. L’anno prossimo, infatti, Federica Panicucci condurrà “Back To School“ su Italia1 al posto di Nicola Savino, che è passato a Tv8. In attesa di questo nuovissimo incarico, che la vedrà coinvolta in un programma serale decisamente diverso dalle sue abitudini, la conduttrice Mediaset si sta concedendo delle meritate vacanze.

Dopo qualche giorno alle Maldive, che sono una tra le sue mete preferite, oggi la Panicucci è a Forte dei Marmi con la famiglia. Da tempo, però, i fan hanno notato un dettaglio tutt’altro che insignificante: la conduttrice è un po’ che non fa vedere il compagno, Marco Bacini. Anche durante queste ferie, infatti, la Panicucci è in compagnia solo dei figli Mattia e Sofia, mentre del compagno non c’è alcuna traccia.

Nonostante questo, però, Federica Panicucci si mostra serena delle proprie vacanze e, sul profilo Instagram, mostra le fotografie dei posti in cui si trova. Il compagno è un imprenditore e dietro a questa assenza potrebbero esserci anche motivi di lavoro: niente però impedisce di pensare che l’amore tra i due stia subendo una pausa di riflessione. Non ci resta che attendere, quindi, e vedere se sui profili social della conduttrice arriveranno nuove fotografie.

