Elisa Isoardi | “Non ci sentiamo più”: cosa nascondevano i rumor, spunta la verità

La conduttrice tv è ritornata al centro del gossip per alcune scottanti rivelazioni sul suo passato. Elisa Isoardi, ecco cos’è successo

È uno dei volti più amati della Rai, Elisa Isoardi. Miss Cinema 2000, muove i suoi primi passi nel mondo della moda e della televisione e si fa amare da tutto il pubblico nel 2008, quando sbarca a La Prova del Cuoco. La temporanea sostituzione di Antonella Clerici, infatti, è per lei un trampolino di lancio incredibile, che la fa sbarcare nel mondo dei professionisti.

Nelle ultime settimane, molto si è detto in merito a un suo ritorno in televisione. Dopo la chiusura de La Prova del Cuoco, infatti, Elisa Isoardi si è concessa soprattutto ai reality show come Ballando con le Stelle e L’Isola dei Famosi. Nelle ultime ore, però, sono emerse scottanti news sia sul suo futuro lavorativo che, soprattutto, sul suo passato amoroso.

Elisa Isoardi, tutta la verità su quella storia

Una delle partecipazioni di Elisa Isoardi che più hanno fatto sognare è stata sicuramente quella a Ballando con le Stelle. La bella conduttrice piemontese, infatti, nel programma di Milly Carlucci si è totalmente messa in gioco, riuscendo a far emergere tutta la sua sensualità e la sua innata eleganza. Nel programma di Rai1 era in coppia con il professionista Raimondo Todaro, oggi parte della squadra di Maria de Filippi.

Durante quell’edizione, però, molto si diceva in merito al rapporto tra i due. Elisa Isoardi era infatti single, dopo la fine della storia con il politico Matteo Salvini. Raimondo Todaro era anch’egli libero da vincoli, essendo da poco finito il matrimonio con Francesca Tocca. Il ballo li coinvolgeva in atteggiamenti sensuali e ben poco equivocabili, che agli occhi di tutti sembravano proprio i segni di un amore nascente.

Una volta finito il programma, però, niente è più successo. Raimondo Todaro, poi, ha anche ricucito le ferite del proprio matrimonio e, insieme all’addio a Ballando, è tornato con la moglie. Nel corso di un’intervista a Leggo, l’insegnante di Amici ha voluto parlare proprio di quei gossip. “La gente sogna l’amore. Se abbiamo regalato qualcosa in più a casa durante Ballando ben venga” ha detto. “Ma eravamo solo una coppia professionale. Ora non ci sentiamo più…” ha poi aggiunto, spezzando i sogni di molti fan.

I due sembrano però essere rimasti in buoni rapporti, tant’è che Todaro le aveva anche fatto gli auguri per la sua partenza per l’Honduras: l’amore, però, è un’altra cosa.

