“bella-figura-di-me**a!”:-manuel-bortuzzo-condannato-da-tutti,-gesto-sconcertante

Ennesima bufera su Manuel Bortuzzo: l’accusa lo vede destinatario di privilegi negati ad altri disabili, il tam-tam sui social crea un caso.

Il nuotatore Manuel Bortuzzo reca con sé un vissuto piuttosto tortuoso. Dopo una promettente carriera sportiva, infatti, l’atleta è caduto preda di un agguato, venendo attinto da colpi di pistola sparati per errore. In seguito al riprovevole fatto di cronaca, Manuel ha ricostruito il suo percorso, partecipando anche al format di Canale 5 “GF Vip”.

Durante il reality lo sportivo ha intrecciato una tenera relazione con Lulù Selassiè, salvo poi annunciare la rottura mediante un comunicato all’ANSA. Negli ultimi giorni entrambi gli ex gieffini sono stati avvistati al concerto di Ultimo, nella cornice dello splendido Circo Massimo di Roma. Uno spettatore in particolare, però, ha ravvisato una grossa anomalia, e denunciato l’ingiustizia sui social.

Manuel Bortuzzo privilegiato dallo staff del concerto: scatta subito la polemica nel web

I concerti estivi sono un ricettacolo di fan trepidanti e pronti a sostenere i propri beniamini sul palco, e così è stato anche per Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Mentre le Princess di casa “GF Vip” hanno ottenuto i pass per il backstage, il nuotatore ha goduto della performance di Ultimo da una piazzola dedicata.

Le persone con disabilità, infatti, usufruiscono di una sistemazione più comoda e sicura rispetto al resto del pubblico, in modo da godersi i concerti in tutta sicurezza e accessibilità. L’amministratrice della pagina “Veneto Accessibility” ha rilevato che Manuel Bortuzzo avrebbe ottenuto un trattamento di favore rispetto agli altri disabili presenti al concerto, e non ha mancato di denunciarlo sulla sua pagina di Instagram.

Chiara Maniero commenta infatti: ” Bravo Manuel Bortuzzo, beato te che sei vip e puoi vederti Ultimo da sotto il palco, vorrei sapere… Il resto dei ragazzi in carrozza dove sono stati esiliati? Li con te vero? E soprattutto visto che si parla sempre di sicurezza, disabilità e concerti perché allora tu sei lì tranquillo? E le vie di fuga? Qualcuno era al Circo Massimo a vedere Ultimo? P.s.: grazie di avermi bloccato, bella figura di m… Coda di paglia?“.

Manuel Bortuzzo sembra infatti aver bloccato l’admin della pagina, e per ora mantiene il silenzio circa l’accaduto. Chiara ha poi rettificato: “Aggiornamento post: mi ritrovo qui a fare un piccolo aggiornamento su questo post visto che molte persone non hanno capito il SENSO: questo post non è un post di accusa contro il Sig. Bortuzzo era un richiamare la sua attenzione da persona PUBBLICA DISABILE che purtroppo ha dei privilegi che altri disabili non hanno, sulla discriminazione, sul trattamento diverso e sull’uguaglianza. Se si vede un attacco personale a Bortuzzo, avete completamente capito male le mie intenzioni. Ho fatto delle domande. A cui oltre a non aver ricevuto risposta sono stata pure bloccata. Questo è niente di più.“.

Attendiamo ovviamente gli sviluppi del caso…

