Bagnoschiuma, non usarlo MAI sotto la doccia | Pericolo per la pelle

È uno degli errori più diffusi e più comuni quello del bagnoschiuma sotto la doccia. Non fatelo mai più: ecco perché

Quella del farsi la doccia è un’attività quotidiana di benessere che, oltre a mantenere il corpo e i capelli puliti, dona anche relax e piacere. Sebbene molti preferiscano la vasca, oggi come oggi anche le autorità consigliano di sostituire i lunghi bagni con pratiche e veloci docce: l’allarme siccità è troppo importante per essere ignorato.

Fondamentali in ogni doccia sono poi i milioni di boccettini che la popolano, soprattutto in casa di donne: shampoo, balsamo, creme, maschere, bagnoschiuma e chi più ne ha, più ne metta. Proprio il bagnoschiuma, però, andrebbe tolto immediatamente: non usatelo mai per fare la doccia.

Bagnoschiuma, ecco perché non usarlo in doccia

Innanzitutto, il bagnoschiuma va distinto dal bagnodoccia. Sebbene nella corsia del supermercato tutti i detergenti sembrino uguali, in realtà sono sostanzialmente diversi e son pensati per occasioni diverse. Il primo, infatti, è proprio pensato per essere diluito in una vasca con molta acqua: la sua formula è quindi più concentrata e ha un numero maggiore di tensioattivi. Proprio per questo motivo, quindi, non va affatto usato per la doccia: l’acqua che si usa è decisamente inferiore a quella della vasca e il prodotto resterebbe troppo concentrato. Il rischio è che, quindi, risulti per la pelle decisamente aggressivo.

Nella doccia va quindi usato il bagnodoccia che, sebbene abbia un costo solitamente maggiore, è proprio ideato per essere usato con pochissima acqua. Ha un minor quantitativo di tensioattivi ed ha un Ph più delicato del bagnoschiuma, molto simile a quello della pelle. Esistono poi altri prodotti, come il doccia – shampoo, pensati per le occasioni in cui si va di fretta e serve praticità. In questo caso, va benissimo usarli sotto la doccia poiché son pensati proprio con questa finalità, per situazioni in cui non si ha assolutamente tempo di stare a mollo in una vasca.

Nonostante i rischi, in sé e per sé, non siano molti, se si pensa alla frequenza di docce che si fanno è innegabile capire quanto un prodotto sbagliato possa incidere sulla salute della pelle. Anche solo un’irritazione può diventare molto fastidiosa, soprattutto se non se ne comprende la causa e se si ripete l’azione che la stimola: togliete quindi subito quei bagnoschiuma dalle docce e sostituiteli con detergenti appositi. La pelle ringrazierà!

