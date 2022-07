Un caso di polio a New York, è il primo dal 2013

Washington, 22 lug. (Adnkronos) – Il primo caso di poliomelite dal 2013 è stato registrato nello Stato di New York. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie locali segnalando il ritorno della malattia quasi totalmente eradicata nella contea di Rockland. La poliomelite, che può colpire il sistema nervoso, è molto contagiosa e può essere pericolosa o addirittura fatale per chi non è vaccinato. Per questo le autorità hanno incoraggiato chiunque sia a rischio a farlo.

Non sono stati rivelati i dettagli personali della persona infetta della contea di Rockland, ma il sequenziamento virale confermato dai Centers for Disease Control and Prevention ha rilevato che il ceppo probabilmente ha origine al di fuori degli Stati Uniti. Le persone infette dalla poliomielite possono diffondere il virus anche se non sono malate poiché i sintomi possono richiedere fino a 30 giorni per comparire.