Test Logica | Quattro orologi in sequenza: il quinto che ora segnerà?

Stai per testare le tue abilità risolvendo questo test logica degli orologi. Non farti chiamare schiappa, provaci subito!

Se ti piacciono i test di logica, questo è molto interessante e stravagante ma dovrai essere velocissimo. Vediamo insieme qual è la domanda dell’indovinello e in quanto tempo dovrai risolvere.

Passare il tempo a risolvere indovinelli é proprio una bella abitudine per diversificare i propri hobby. Anche nelle animazioni dei villaggi turistici, in molti propongono questo tipo di quiz per mettere alla prova le proprie capacità divertendosi. Se sei un appassionato di questi giochetti anche tu, potrai cimentarti ora nella risoluzione alla velocità della luce. Il tempo che avrai a disposizione sono solo 5 secondi, in bocca al lupo.

A volte il tempo limitato a disposizione può essere un ostacolo enorme, ma potrai testare le tue capacità mentali e intellettive. Se in famiglia ti prendono in giro e ti chiamano schiappa, è ora di dimostrare loro che si sbagliano di grosso! Possiamo cominciare.

Osserva bene la figura in alto che ritrae 4 orologio in sequenza, sei capace di capire quale sarebbe l’ora segnata sul quinto? Hai solo 5 secondi, fai partire il tempo!

La soluzione del test logica

In questo test quiz avresti dovuto ragionare per logica e se hai risolto in 5 secondi significa che hai azzeccato subito la chiave corretta che ti ha portato alla soluzione.

Spesso ci concentriamo su dettagli che in realtà non c’entrano nulla. In questo caso non c’erano trappole: ogni orologio segnava un orario diverso in sequenza: il primo orologio segnava le 11:15, il secondo le 10:05, il terzo le 8:45 e infine il quarto le 7:15.

La regola che ha determinato questa sequenza era la differenza tra gli orari: il secondo orologio è impostato su un orario che rispetto al primo indica meno di 1 ora e 10 minuti.

Il terzo orologio ha un orario di meno di 1 ora e 20 minuti rispetto al secondo, mentre il quarto orologio segnala un orario di meno di 1 ora e 30 minuti rispetto a quello precedente. Usando un po’ di logica la soluzione è semplice: il quinto orologio deve essere impostato a meno di 1 ora e 40 minuti rispetto al quarto orologio. Hai trovato la soluzione in 5 secondi? Complimenti, sei un campione dei test logica!

