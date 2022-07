“tanti-ciarlatani”:-alvin-su-ilary-blasi,-parole-durissime

Alvin rompe il silenzio e si pronuncia sulla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti: la sentenza non lascia spazio a dubbi.

Negli scorsi giorni una vera e propria bomba è esplosa nel web e nei media nazionali: la coppia d’oro composta da Ilary Blasi e Francesco Totti è giunta all’ultima fermata. La conduttrice e il Pupone, infatti, dopo un longevo matrimonio e ben 3 figli, ha ufficializzato la separazione tramite un comunicato pubblico. Sin dall’inizio del 2022 si vociferava circa un tradimento di Totti con la giovane Noemi Bocchi, tutt’ora assediata dai paparazzi.

In seguito, è emersa un’ulteriore indiscrezione: il primo tradimento sarebbe imputabile a Ilary, che secondo i rumors avrebbe perso la testa per un giovane e rampante corteggiatore. Anche l’inviato Alvin rientra nella rosa dei sospettati: il suo rapporto goliardico e complice con la conduttrice ha suscitato numerosi pettegolezzi in rete. Nelle ultime ore, Alvin ha scelto di esporsi sui social, mettendo un punto alle fastidiose e inopportune illazioni dei curiosi.

Alvin rompe il silenzio: ecco la sua posizione nel Totti-Blasi gate

Alvin collabora con Ilary da molti anni: i due hanno infatti esordito in campo televisivo da molti anni, e sono legati da una profonda e complice amicizia. Nei lunghi mesi de “L’Isola dei Famosi” i tabloid scandalistici hanno spesso indugiato sul loro rapporto, costellato da battutine e provocazioni reciproche.

Finora Alvin ha tenuto un profilo basso, tutelando l’amica e la propria relazione, evitando di esporsi in merito all’incandescente rottura. Dopo alcuni rumors, che lo vedevano coinvolto in prima persona nella frattura tra il calciatore e la conduttrice, l’inviato ha deciso di pubblicare un eloquente post su Instagram. L’inciso recita testualmente: “Viviamo in un’epoca che è piuttosto complessa. Le facili speculazioni non sono cosa di cui mi nutro. Il rispetto, invece, nobilita l’uomo“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da A L V I N (@bravoalvin)

L’inviato del reality risulta legato da anni a Kali Wilkes, conosciuta nel 2004, e la coppia ha cresciuto in concerto i figli Tommee e Ariel. Molto riservato circa la sua vita privata, il conduttore ha scelto di rompere il silenzio per tutelare la propria famiglia e quella della storica amica, raccogliendo ampi consensi sui social. Un commento in particolare rivela lo stato d’animo dei suoi follower. Un utente commenta infatti: “Bravissimo. Tu sei una persona seria in mezzo a tanti ciarlatani…“.

Ipse dixit, dunque: sospettiamo che Alvin abbia posto uno stop definitivo ai pettegolezzi che riguardano la sua relazione con Ilary Blasi.

The post “Tanti ciarlatani”: Alvin su Ilary Blasi, parole durissime appeared first on Ck12 Giornale.