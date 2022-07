“sconfitta…”:-giuliano-ferrara-scatenato,-con-una-frase-massacra-un-partito

Giuliano Ferrara come è noto non usa giri di parole. L’Elefantino analizza da acuto osservatore del mondo politico i nuovi equilibri che si stanno creando dopo l’addio di Mario Draghi al governo e lo scioglimento delle Camere.

L’editorialista de ilFoglio di fatto nota il nuovo rassemblemet al centro che deve prendere forma. Una formazione che potrebbe strizzare l’occhio al Pd di Enrico Letta nel caso in cui dovesse esplodere definitivamente l’alleanza con i Cinque Stelle. E tra i protagonisti della ricerca di uno spazio a centro c’è Carlo Calenda con Azione. L’ex ministro del governo Renzi di fatto sta cercando di ampliare il centro strizzando l’occhio al campo draghiano.

Ma Giuliano Ferrara con un tweet lo ha subito gelato, svelando le vere potenzialità, a suo dire, della formazione di Calenda: “Calenda ha aperto la selesao per la sconfittao ancora più certa e sicura. Ma come mai sono così simpatici i matti? #campistretti”. Parole chiare che di certo non faranno piacere al leader di Azione che di fatto sogna grandi cose con il suo centrino. Insomma la partita per la campagna elettorale si è aperta e sarà senza esclusione di colpi.