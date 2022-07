RAI 1, esplode la bomba proprio nel momento cruciale: “È l’ennesima figuraccia!”

Momentaccio per i vertici di RAI 1: la puntata evento non decolla, piovono accuse sulla direttrice.

Il Paese sta vivendo un momento delicatissimo, in cui le tensioni emergono regolarmente in ogni programma del piccolo schermo. Dopo l’annuncio della recente crisi di Governo, le maggiori emittenti si sono prodigate per fornire al pubblico informazioni e indiscrezioni tempestive e accurate, seguendo in tempo reale l’evolversi della situazione politica.

Nel contesto della guerra dilagante in seno all’Europa e del clima di forte crisi economica vissuta dai cittadini, il Governo ha subito un impasse. Il Premier Mario Draghi, infatti, ha annunciato le proprie dimissioni, salvo poi vederle rimpallate dal Presidente Sergio Mattarella. Ieri, la caduta finale. La fiducia non è stata apposta al Premier, e si configura perciò uno scenario di incertezza e sfiducia nelle Istituzioni.

Monica Maggioni ci prova, ma il suo TG Speciale su RAI 1 non decolla

Se Rete 4 ha offerto agli spettatori Mediaset uno speciale di “Quarta Repubblica“, condotto da Nicola Porro, La7 ha prontamente risposto con la classica maratona pomeridiana di Mentana. RAI 1, dopo gli recenti sconvolgimenti e cambi di direzione, ha scelto di affidare alla direttrice Monica Maggioni il compito di aggiornare gli spettatori sull’incandescente situazione politica.

Dopo il recente scandalo che ha coinvolto lo storico conduttore Francesco Giorgino, ora in forse con la rivale Mediaset, Monica Maggioni ha segnato un ulteriore flop a livelli di share. Se il demansionamento di Giorgino, e le conseguenti rivalse legali avevano tempestato di rumors i vertici di Viale Mazzini, l’ultimo insuccesso di Monica Maggioni minaccia di far traballare l’intera emittente. La novella direttrice del TG 1 ha infatti scelto di mandare in onda in 3 tranches – mattutina, pomeridiana e serale -, l’appuntamento con le edizioni speciali del format. Come rilevato dai bookmakers e dagli analisti televisivi, il TG 1 Speciale in versione serale si è rivelato un vero e proprio fallimento. Ha infatti collezionato un misero 9,5% di share, a fronte della serie TV “Chicago Fire” su Italia 1, che in confronto ha intrattenuto pari spettatori.

Maggioni ancora ko

Flop storico per #Specialetg1, fermo al 9.5%, tallonato da #ChicagoFire su Italia1 (9,4%).

Ennesima figuraccia per la direttice rifiutata dal pubblico. #ascoltitv pic.twitter.com/UreOWNNwuV — MasterBB (@MasterAb88) July 21, 2022

La fiction ha infatti raccolto il 9,4% di share: risultato sorprendente, considerate le circostanze eccezionali e il fermento degli eventi in corso. Il colossale ribaltone politico rischia di rivoluzionare i piani alti della pubblica emittente, e di minare definitivamente la poltrona di Monica Maggioni. Quale sarà il risultato delle sue scelte editoriali?

