Oroscopo Paolo Fox del 23 luglio: sabato di amore e divertimento. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Lasciati andare all’amore, ma cerca anche di ascoltare il partner: va bene la passione, ma non puoi sempre avere ragione tu. Sul lavoro, cerca di mantenere la calma perché la fretta non aiuta!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Bene l’amore, nuovi incontri e nuovi intrighi all’orizzonte. Sul lavoro, proposte importanti in arrivo: insomma, il periodo è ottimo. Non puoi (e non devi) fermarti proprio ora!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – La passione scandisce la tua giornata: bene i nuovi incontri, ottimo il rapporto per le coppie che si sono conosciute da poco. Sul lavoro, fatti avanti e dichiara a tutti le tue idee!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Sei forte, determinato, non hai paura di prendere delle decisioni: fai chiarezza nel tuo cuore, basta con i dubbi. Sul lavoro, il cielo promette bene per gli imprenditori o per chi vuole rimettersi in gioco!

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Bene l’amore, hai finalmente ritrovato la vitalità: ottimo il rapporto con i nati sotto il segno della Bilancia. Sul lavoro, prima di accettare delle proposte riflettici bene!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – In amore è arrivato il momento di fare chiarezza. Favorito chi ha intenzione di guardarsi attorno. Sul lavoro, hai tante idee: sei creativo e sono favoriti gli attori o i lavoratori autonomi!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Nel weekend dovrai fare i conti con delle giornate strane, quindi meglio staccare la spina. Sul lavoro, hai tantissime cose da fare, molti pensieri. Ma anche troppe idee, qualcosa sarà vincente!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Buone notizie per l’amore perché la Luna non è più contraria. Sul lavoro, cerca di muoverti un po’: non puoi stare fermo e aspettare!

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – La Luna è in opposizione, quindi in amore hai dei dubbi: cerca di fare chiarezza. Sul lavoro, bene i rapporti di collaborazione: non mollare, anche se in tanti pretendono forse troppo da te!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – In amore ci sono delle discussioni nell’aria, forse è tutto da ricondurre a un’incompatibilità caratteriale. Sul lavoro, non sei molto convinto, quindi stai provando tutte le strade senza avere troppe certezze!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – La Luna è dalla tua parte, quindi la sfera sentimentale è in recupero. E riuscirai finalmente a fare chiarezza. Sul lavoro, cerca di agire: forza, soprattutto tra oggi e domani!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – In amore la giornata non è delle migliori, quindi cerca di non alimentare le polemiche: non è il momento di discutere. Sul lavoro, cerca di evitare i disagi: meglio mantenere la calma su tutti i fronti!

