“Merita questa opportunità”: Giulia Salemi va a segno, proposta pazzesca in tv

Momento aureo per l’ex gieffina Giulia Salemi: il 2022 si rivela l’anno perfetto per lei, nuovo progetto in TV?

Il percorso di Giulia Salemi sul piccolo schermo è iniziato in sordina. L’influencer ha infatti esordito in campo televisivo grazie all’ingaggio di Alfonso Signorini al “GF Vip”, tentando in seguito di conquistare il cuore del frizzante Pierpaolo Pretelli.

Il corteggiamento serrato è andato a buon fine: la coppia è uscita dal format mano nella mano, ponendo un velo sul precedente flirt del giovane showman con Elisabetta Gregoraci. Recentemente, i due hanno inaugurato un nuovo appartamento condiviso nel cuore di Milano, e le rispettive carriere stanno decollando. Mentre Pierpaolo, infatti, si è dedicato alla carriera radiofonica dopo la rottura con Mara Venier e “Domenica in”, Giulia Salemi ha lanciato una sua linea di accessori e beachwear. L’influencer regge salde le redini del brand “Goldsand“, e lo pubblicizza tramite i suoi canali social. Negli ultimi giorni Giulia è la protagonista di un noto evento mediatico, e si profila per lei una carriera di tutto rispetto: vediamo di che si tratta.

Giulia Salemi convince al Giffoni: nuovo ingaggio per lei?

A partire dal 21 luglio, fino al 30 dello stesso mese, Giulia Salemi animerà il palco del “Giffoni Music Concept“. L’evento, condotto spalla a spalla con Nicolò De Vitiis, ospiterà artisti del calibro di Francesco Gabbani, i The Kolors, Mara Sattei, Shade e molti altri campioni di ascolti.

Per Giulia Salemi, il “Giffoni” rappresenta un importante banco di prova, e l’influencer sembra pronta ad illuminare l’arena di Piazza Fratelli Lumière con rinnovato entusiasmo. La musica rappresenta infatti un collante universale, e migliaia di fan in trepidazione presenzieranno all’epocale appuntamento gratuito in piazza. Anche il web incoraggia la conduttrice in erba: Giulia Salemi sembra infatti serbare le carte in regola per una carriera televisiva di tutto rispetto.

Nonostante il web sia spesso lapidario e tranchant nei confronti dei giovani talenti, su di lei si raccolgono solamente tweet e post di incoraggiamento e congratulazioni, e si ventila anche una possibile evoluzione in prima serata.

Per Giulia Salemi l’opportunità al “Giffoni Music Contest” potrebbe essere un trampolino di lancio: fioccheranno nuove proposte da Mediaset per i palinsesti a venire?

