guendalina-perde-la-testa-e-se-ne-va:-cambio-di-vita-pazzesco-per-lei

Dopo l’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi ha deciso di stravolgere le propria vita. La decisione ormai è presa: cambia strada

Amatissima concorrente dell’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi ha fatto conoscere tutta la sua tenacia proprio in Honduras, di fianco al fratello Edoardo. La loro coppia, sebbene non sia arrivata alla vittoria scatenando dispiaceri e rammarichi, è stata sicuramente una delle più apprezzate e, per questo, anche una delle più temute dagli avversari.

Una volta finito il reality show, però, bisogna tornare con i piedi nella realtà e trovare nuove opportunità lavorative. Molti VIP, infatti, scelgono di partecipare ai reality show proprio per dare uno slancio nuovo alla propria carriera. Guendalina Tavassi sembra averlo vissuto, ma la svolta è inaspettata e incredibile: ha cambiato tutto.

Guendalina Tavassi ha deciso: lo farà lei

Dopo l’Isola dei Famosi si pensa che gli ex concorrenti aspirino a una nuova carriera televisiva, fatta da rilanci e proposte nuove e fresche. Guendalina, in Honduras, ha fatto emergere sia la propria ironia che la propria tenacia, ma ha anche mostrato la sua sensibilità: è infatti voluta rientrare in Italia per la famiglia. Solitamente, al rientro, gli ex naufraghi ricevono proposte di lavoro, di interviste e di collaborazioni sia televisive che sui social. Guendalina Tavassi, però, ha scelto tutt’altra strada: ha scelto di cambiare lavoro e di farlo in un modo unico e deciso, così com’è lei.

Sfruttando la sua passione per la chirurgia estetica, infatti, ha deciso di diventare accompagnatrice di viaggi in Turchia per interventi di chirurgia estetica. Ad annunciarlo è direttamente lei sul proprio profilo Instagram: “Se volete partire con noi, io accompagnerò dei gruppi in Turchia per delle operazioni. Operazioni di qualsiasi tipo, per il trapianto dei capelli, per i denti, per il naso, per i glutei, per l’addominoplastica…” ha scritto. L’ex naufraga ha poi specificato che i chirurghi coinvolti sono i migliori al mondo e quelli ai quali ha affidato il suo stesso corpo.

Il prossimo appuntamento sarà ai primi di ottobre e chi desidera partecipare deve leggere bene il post e compilare un modulo. Guendalina accompagnerà il gruppo in Turchia e farà loro da sostegno e supporto prima e dopo l’intervento. Una svolta di carriera decisamente inaspettata, ma che restituisce bene la cifra della testardaggine di Guendalina Tavassi: quando si mette in mente qualcosa, non c’è niente che la fermi.

