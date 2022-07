dramma-pazzesco-durante-le-riprese:-fan-sconvolti,-ucciso-mentre-era-nell’auto-di-scena

Un risvolto incredibilmente cruento quello che ha travolto una amatissima serie tv. Le indagini sono aperte: si cerca il colpevole

Le serie TV stanno diventando sempre più realistiche e, anche per questo motivo, sono oggi tra i prodotti mediatici più apprezzati. Le piattaforme di streaming video, poi, consentono di guardare una puntata in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo: è sufficiente avere un dispositivo connesso ad Internet ed il gioco è fatto.

Nelle ultime ore, però, il realismo è diventato realtà: sul set di una amatissima serie tv, trasmessa su Rai2 e su Rai3, c’è stato un omicidio. I fan sono sconvolti, la notizia ha fatto subito il giro del mondo: ecco cos’è successo.

Omicidio sul set: è panico

Una delle serie tv più amate da chi segue con passione i polizieschi è sicuramente Law & Order. Con più di vent’anni alle spalle, è nata nel 1990 dalla mente di Dick Wolf ed è stata trasmessa dal 1990 al 2010 sul canale della NBC. Nel 2021, poi, si è deciso di produrre la ventunesima stagione dopo più di dieci anni di pausa. Sicuramente è una delle serie tv più longeve ed ha superato anche pietre miliari dell’intrattenimento seriale, come Dallas e California.

Proprio durante le registrazioni di questa attesissima ventunesima stagione, però, è successo un dramma. Il trentunenne Johnny Pizarro, della troupe, è stato ucciso da un colpo di pistola sparato in testa. Si trovava nella sua automobile intorno alle 5:15 di martedì mattina, come riporta Fanpage, quando qualcuno gli si è avvicinato e ha sparato il colpo. L’uomo è stato dichiarato morto tre quarti d’ora dopo, al Woodhull Hospital di Brooklin. Ecco la notizia trasmessa immediatamente in tutta l’America:

La notizia ha immediatamente fatto il giro del mondo. Sembra che la Polizia abbia già un sospettato, un uomo di bassa statura e snello che è stato visto mentre scappava dai luoghi dei fatti. Mentre proseguono le indagini, il sindaco di New York Eric Adams ha rivolto alla famiglia della vittima le proprie condoglianze.

Il suo ufficio stampa ha poi voluto specificare quanto la sicurezza dei cittadini sia una assoluta priorità delle autorità: “Lavoreremo per consegnare il sospettato alla giustizia e arginare la violenza a cui stiamo assistendo” ha scritto in una nota stampa. Nel frattempo il mondo è letteralmente scioccato e chissà quale sarà la sorte di questa ventunesima, attesissima e inaspettata, stagione di Law & Order.

