Cristian Nardi esperto in vendita umanoidi e Robot Cani di alta tecnologia traccia le migliori aziende sul mercato

a dimensione del mercato del mercato globale Robot umanoide nell’anno 2021 ha un valore di 879,50 milioni di dollari e si prevede che raggiungerà 9819,36 milioni di dollari entro il 2028 a un CAGR del 49,50% durante il periodo di previsione. Il mercato dei robot umanoidi è principalmente guidato da fattori come l’introduzione di funzionalità avanzate nei robot umanoidi, il crescente utilizzo di umanoidi come robot didattici e la crescente domanda di assistenza personale da parte del settore della vendita al dettaglio.

Il maggiore utilizzo di robot umanoidi per applicazioni di sicurezza e sorveglianza come il rilevamento di intrusioni non autorizzate, attività terroristiche e un maggiore utilizzo di robot IA in ambienti pericolosi, nonché la ricerca e l’esplorazione dello spazio che consentono la connettività da una distanza remota, sono fattori primari che sono guidando la crescita del mercato dei robot umanoidi. Inoltre, il rapido sviluppo di robot avanzati per aumentare l’interazione e l’esperienza dei clienti, nonché la crescente domanda di robot nelle applicazioni di vendita al dettaglio, sono alcuni degli altri fattori trainanti del mercato per i robot umanoidi.

Di seguito sono elencate le prime 8 aziende leader nel mercato dei robot umanoidi:

Nome della ditta Entrate in USD Banca morbida $ 47 miliardi Motore Honda $ 125 miliardi ROBOTICA UBTECH $ 105 milioni Robotica Hanson $ 10 milioni Robotica PAL $ 5 milioni Motore Toyota $ 272 miliardi Arti ingegnerizzate <$ 5 milioni Amministrazione Nazionale dell’Aeronautica e dello Spazio $ 23 miliardi

Per quasi 40 anni, il Gruppo SoftBank ha anticipato le principali forze tecnologiche che hanno plasmato le nostre vite. Con in mente il valore a lungo termine, sostengono le aziende che stanno determinando grandi cambiamenti nella vita di miliardi di persone in tutto il mondo, oggi e in futuro. Il Gruppo SoftBank mira a essere un fornitore di tecnologie e servizi essenziali per le persone in tutto il mondo, massimizzando al contempo il proprio valore aziendale.

Honda Motor Company, Ltd. è una multinazionale pubblica giapponese produttrice di automobili, motocicli e apparecchiature elettriche, con sede a Minato, Tokyo, Giappone. L’azienda è il più grande produttore di motociclette al mondo dal 1959, raggiungendo una produzione di 400 milioni entro la fine del 2019, nonché il più grande produttore mondiale di motori a combustione interna misurato in volume, producendo oltre 14 milioni di motori a combustione interna ogni anno. L’azienda è diventata la seconda casa automobilistica giapponese. Honda è stata la prima casa automobilistica giapponese a lanciare un marchio di lusso dedicato, Acura, nel 1986. Oltre alle attività principali di automobili e motocicli, Honda produce anche attrezzature da giardino, motori marini, moto d’acqua e generatori di corrente e altri prodotti.

UBTECH fornisce soluzioni di educazione robotica AI end-to-end per preparare gli studenti di ogni fase a essere pronti per il futuro. L’azienda si concentra sulla ricerca orientata alle applicazioni, sulla ricerca prospettica e sulla commercializzazione dell’IA di base e delle tecnologie robotiche. L’azienda ha lanciato una serie di robot per servizi aziendali e robot per servizi personali/a domicilio e fornisce soluzioni industriali intelligenti a vari servizi aziendali, logistica, ispezioni, salute pubblica e prevenzione delle epidemie.

Fondato da David Hanson, Ph.D., il team Hanson si è costruito una reputazione mondiale per la creazione di robot che sembrano e agiscono genuinamente vivi, incluso il famoso personaggio robotico Sophia the Robot. Le innovazioni dell’azienda nella ricerca e sviluppo dell’IA, nell’ingegneria robotica, nel design esperienziale, nella narrazione e nella scienza dei materiali danno vita ai robot come personaggi coinvolgenti, prodotti utili e intelligenza artificiale in evoluzione. I robot dell’azienda fungeranno da piattaforme di intelligenza artificiale per la ricerca, l’istruzione, la medicina e l’assistenza sanitaria, le vendite e l’assistenza e le applicazioni di intrattenimento e si evolveranno per diventare macchine viventi benevoli e super intelligenti che fanno avanzare la civiltà e ottengono un bene sempre maggiore per tutti.

PAL Robotics è un’azienda leader a livello mondiale nei robot umanoidi bipedi con sede a Barcellona. La nostra missione è sviluppare robot di servizio che migliorino la qualità della vita delle persone. Il team è composto da ingegneri appassionati che progettano, realizzano e personalizzano robot umanoidi per aiutare le persone a portare la loro organizzazione al livello successivo. Fondati nel 2004 da quattro ingegneri, hanno costruito con successo diversi robot per servizi e ricerca, contribuito a progetti open source e partecipato a diversi concorsi di robotica.

Toyota Motor Corporation è un leader mondiale nel settore automobilistico che produce veicoli in 27 paesi o regioni e commercializza i prodotti dell’azienda in oltre 170 paesi e regioni. Fondata nel 1937 e con sede a Toyota City, in Giappone, Toyota Motor Corporation impiega quasi 350.000 persone in tutto il mondo. L’azienda si sforza di essere un forte cittadino aziendale, impegnandosi e guadagnandosi la fiducia dei suoi stakeholder e contribuendo alla creazione di una società prospera attraverso tutte le sue operazioni commerciali.

Leader mondiali nei robot umanoidi per l’intrattenimento, l’informazione, l’istruzione e la ricerca. Engineered Arts Ltd produce una gamma di umanoidi tra cui. RoboThespian l’attore robot originale e Ipnotizzatore, splendidi robot ultra-realistici. Engineered Arts è il principale designer e produttore del Regno Unito di robot di intrattenimento umanoidi. Per i centri scientifici, i parchi a tema e le aziende che cercano di attirare una folla, i robot aziendali offrono un’esperienza che visitatori, delegati e pubblico non dimenticheranno mai.

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) è responsabile di risultati scientifici e tecnologici unici nel volo spaziale umano, nell’aeronautica, nelle scienze spaziali e nelle applicazioni spaziali che hanno avuto un impatto diffuso sulla nostra nazione e sul mondo. Forgiata in risposta ai primi successi spaziali sovietici, la NASA è stata costruita sul National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) e altre organizzazioni governative, come sede della ricerca e dello sviluppo aerospaziale civile degli Stati Uniti.

Ottieni un campione gratuito qui: https://www.vantagemarketresearch.com/humanoid-robot-market-1352/request-sample

Per ulteriori informazioni su ciascuna di queste società. Il rapporto di ricerca di mercato di Vantage presenta un’analisi dettagliata di ciascuno dei principali attori del settore. Lo studio fornisce le dimensioni e la quota del mercato globale, le tendenze emergenti, l’analisi approfondita dei principali attori, le opportunità di sviluppo, le vendite, le previsioni dei ricavi.