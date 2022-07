Crema al cioccolato ritirata dal mercato | Massima allerta: è contaminata

Una crema al cioccolato di una nota marca è stata recentemente ritirata dal mercato a causa di un dettaglio molto importante. Ecco di quale si tratta

Sebbene spesso si pensi che ciò che è cucinato in casa sia più sano, in realtà gli studi dicono esattamente il contrario. A livello di sicurezza alimentare, infatti, ciò che è prodotto industrialmente deve sottoporsi e sottostare a rigidissimi standard di controllo, che assicurano la perfetta salubrità dell’alimento.

In casa, invece, i controlli sono ovviamente “rudimentali” e, soprattutto in preparazioni come le conserve e le marmellate, il rischio di qualche errore a livello di conservazione è dietro l’angolo. Nelle ultime ore, però, l’eccezione ha confermato la regola: una nota marca di crema al cioccolato industriale è stata ritirata. Ecco di quale si tratta e perché.

Crema al cioccolato ritirata: pericolo allergie

La crema al cioccolato è una delle merende preferite da tutti, grandi e piccoli. Se, fino a qualche anno fa, la Nutella dominava incontrastata come unica e migliore crema, nel corso del tempo sono nate gustosissime alternative, con delle varianti. Oggi esiste infatti anche la Crema Pan di Stelle, la Novi o tutte quelle di cioccolato fondente, ideali per i palati più coraggiosi.

Una delle più apprezzate, poi, è quella di Pane Angeli della Cameo: si trova in una pratica bustina e la si prepara in casa, velocemente, solo con l’aggiunta di un po’ di latte. Questo tipo di prodotti è oggi molto apprezzato poiché, dovendolo effettivamente preparare a casa, dà l’idea di una maggiore artigianalità. In più, è l’ideale da cucinare con i propri bambini, per consentirgli di fare un’esperienza nuova e per aiutarli a prepararsi “da soli” la propria merenda: una soddisfazione unica!

Nelle ultime ore, però, il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso proprio relativo alla crema al cioccolato di Cameo, Pane Angeli. Pare che l’etichetta sia priva di un’informazione essenziale: la presenza, nel preparato, di proteine del lupino. Si tratta di un allergene la cui presenza va assolutamente segnalata in ogni preparazione, poiché potrebbe avere spiacevoli conseguenze per qualcuno che ne è sensibile.

L’oggetto del richiamo è venduto in confezioni da 172 g ed è prodotto nello stabilimento Cameo di via Ugo La Malfa 60, Desenzano del Garda (BS). Il lotto è il d L376507 e scade il 19/09/2023. Chi ne fosse in possesso, può riportarlo al punto di vendita in cui l’ha acquistato. Questo provvederà al rimborso della spesa.

The post Crema al cioccolato ritirata dal mercato | Massima allerta: è contaminata appeared first on Ck12 Giornale.