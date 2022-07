Test Logica | L’incubo dei parcheggi numerati: dove hai messo l’auto?

Anche tu dimentichi sempre dove hai lasciato l’auto? Questi parcheggi sono numerati, risolvi il test logica per sapere dov’è la tua auto.

Cresce la voglia di stupire tutti, cimentarsi nei test logica per dimostrare a tutti che siamo geniali. Stavolta dovrai essere davvero abile per cavartela. Vediamo insieme questo nuovo indovinello.

Ti reputi una persona con una mente superiore? O magari sei un appassionato di test logica e indovinelli Allora sei nel posto giusto e questo test logica sarà stravagante e divertente. Il passatempo più conosciuto e amato dell’estate é l’enigmistica. Tra cruciverba, indovinelli e rompicapo si può trovare di tutto sulle riviste specializzate e in rete.

C’è chi ama però mettersi alla prova nel ragionamento logico e dimostrare di arrivare alla soluzione prima degli altri. Attenzione però: avrai solo 5 secondi a disposizione. Per prima cosa prendi il cellulare e imposta un countdown di 5 secondi e non barare. Se ti trovi in compagnia, puoi sfidare gli amici così vedremo chi sarà il più veloce a risolvere.

È tutto pronto, ora concentrati e cominciamo. Osserva bene la figura in alto, la domanda del test è semplice: in quale parcheggio hai lasciato l’auto? Trova il numero del parcheggio e avrai risolto l’enigma, ma fai in fretta!

La soluzione del test di logica

Ora scopriamo insieme se hai dato la risposta corretta ma prima analizziamo i dati che avevi a disposizione. Nella figura sono rappresentati alcuni parcheggi a lisca di pesce numerati. In uno di essi è parcheggiata la tua auto, a quale numero corrisponde?

La soluzione era il parcheggio n° 87, perché tutti i numeri sono da leggere capovolti! Sei riuscito ad indovinare in 5 secondi o sei caduto in trappola? Sei stato in grado di farcela in 5 secondi? Complimenti, allora hai abbinato correttamente i valori ai parcheggi e hai trovato quello corrispondente alla tua auto posteggiata.

Se invece non ce l’hai fatta, potrai allenarti ancora per diventare più rapido nelle soluzioni e stupire davvero tutti. La mente va allenata come il corpo: diventerai un campione!

