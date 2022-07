Sostenibilità, formazione e mobilità: cosa fa questo gruppo di comfort termico nel metaverso

Meeting, formazione, assistenza. Il metaverso promette soluzioni avanzate, facili e di basso impatto. Ferroli, storica azienda veronese attiva nel comfort domestico e professionale, sbarca nel mondo virtuale. Il progetto, nato dalla collaborazione con Lenovo ed Hevolus Innovation, si chiama Metaverso Ferroli e punta sulle opportunità offerte dalla piattaforma hVerse di Hevolus per creare il primo metaverso in Web 4.0 dell’azienda veronese. L’approdo nel metaverso consentirà al gruppo di accelerare le strategie aziendali in materia di sostenibilità, riducendo la co2 emessa con la mobilità dei dipendenti per partecipare ai meeting. Dall’altra parte la virtualizzazione delle riunioni incrementerà l’efficienza dei dipendenti e ne ridurrà i tempi di inattività.

Gli ambienti esperienziali del Metaverso Ferroli

Creato ad hoc per l’azienda veronese, scegliendo un progetto dal lessico architettonico contemporaneo e di forte impatto visivo, l’ambiente è immerso in un paesaggio verde e incontaminato, e si compone di due ambienti esperienziali: una sala museale virtuale, dove poter scoprire i gemelli digitali 3D degli oggetti di design iconici che hanno segnato la storia dell’azienda veronese, e una conference room collaborativa, per remote meeting di tipo multimediale e interattivo. L’esperienza inizia creando e personalizzando un avatar fotorealistico che, una volta entrato nel metaverso, sarà a tutti gli effetti l’alias 3D dell’utente. Potrà parlare più lingue, grazie a funzioni di traduzione simultanea, camminare, muovere gli arti, accedere al menu funzionale con l’headtracking (tracciamento dello sguardo) e molto altro. Insomma, una sorta di Fortnite, ma in cui non ci sono nemici da combattere, bensì colleghi con cui parlare, collaborare ed elaborare progetti, nonché clienti a cui presentare prodotti.

Un passo avanti in ottica di sostenibilità e riduzione dell’impatto ambientale

Come nei progetti di mixed reality già sviluppati da Hevolus per clienti come Natuzzi e Würth Italia, anche nel metaverso di Ferroli sarà possibile organizzare meeting collaborativi, svolgere a distanza attività di training assistito a clienti e dipendenti, fare presentazioni in realtà aumentata, mostrare video e immagini su maxi schermi virtuali, presentare nuovi prodotti attraverso un gemello digitale interattivo e condividere progetti.

“Con il progetto Metaverso Ferroli percorriamo nuovamente il sentiero dell’innovazione, primi al mondo nel nostro settore ad adottare la tecnologia avanzata degli smartglasses Lenovo di ultima generazione”, afferma Riccardo Garrè, corporate ceo di Ferroli. “Come per tutte le novità tecnologiche che Ferroli ha lanciato per prima negli ultimi due anni nel settore del riscaldamento e del comfort domestico, anche oggi siamo impazienti ed entusiasti di esplorare le opportunità tecnologiche offerte dal metaverso. Il nuovo progetto si colloca perfettamente nell’ottica della sostenibilità e della continua riduzione dell’impatto ambientale del business, che per Ferroli sta evolvendo in maniera esponenziale e richiede un attento bilanciamento delle esigenze sociali, ambientali e industriali. Gli azionisti di Ferroli sono impegnati in un processo di valorizzazione della società, apprezzato dal mercato, in base ai segnali sinora ricevuti”.

Accessibile via web con gli smartglasses Lenovo ThinkReality A3

Grazie alle tecnologie cloud integrate, il Metaverso Ferroli è inclusivo e accessibile a tutti via web, attraverso comuni browser, utilizzando qualsiasi dispositivo fisso o mobile. Per offrire la possibilità di una customer experience totalizzante in AR/XR, inoltre, il progetto Metaverso Ferroli è pronto per gli smartglasses Lenovo ThinkReality A3, con cui è possibile entrare negli ambienti metaversici in modalità immersiva, grazie al processore integrato Qualcomm Snapdragon XR1 e all’utilizzo – per la prima volta a livello mondiale in contesto enterprise – della piattaforma Qualcomm Snapdragon Spaces, di cui Hevolus è tra gli early adopter a livello globale.

“Lo sviluppo di progetti per aziende nel metaverso richiede un impegno costante da parte delle aziende leader nel settore e dei loro partner”, spiega Vishal Shah, general manager di XR and Metaverse, Lenovo. “Siamo orgogliosi di collaborare con Ferroli ed Hevolus per creare una soluzione AR che non solo trasformi la produttività, ma contribuisca anche in modo significativo alla riduzione delle emissioni di co2. ThinkReality è una piattaforma open e affidabile che aiuta i nostri clienti a personalizzare un insieme di applicazioni diversificate nel metaverso”.

HVerse, la piattaforma di Hevolus scalabile che rende fruibile il metaverso

“Siamo lieti che Ferroli abbia scelto Hevolus per questo progetto importante, rafforzando una partnership già consolidata da tempo”, interviene Antonio Squeo, cio di Hevolus Innovation. “L’iniziativa dimostra ancora una volta il valore della nostra offerta che vede in hVerse la prima piattaforma a livello mondiale per realizzare metaversi in autonomia. Le potenzialità di questo strumento sono enormi, non solo dal punto di vista della creazione di nuove opportunità di business, ma anche dell’innovazione sostenibile. L’accessibilità e la scalabilità garantite dalla nostra piattaforma fanno sì che il metaverso sia fruibile da tutti anche via web. D’altro canto, a tendere, la possibilità di incontrarsi nel metaverso in un contesto enterprise – e quindi non solo per divertimento- giocherà un ruolo strategico nell’alleggerire l’impatto inquinante delle organizzazioni aziendali sull’ecosistema terrestre, contribuendo a ridurre costi ed emissioni di CO2 legati ai trasporti e al data storage”.

Ferroli, la sostenibilità e il nuovo centro di R&S

Il metaverso incorporerà un sistema ad hoc di misurazione della riduzione di emissioni di co2 conseguente all’uso da remoto delle tecnologie digitali per attività produttive, di formazione e di collaboration, anche complesse. Il gruppo ha inaugurato di recente il nuovo centro di ricerca & sviluppo, nato per realizzare sistemi efficienti ed ecologici e proiettare la multinazionale del comfort termico nel futuro. Un futuro che vedrà prodotti sempre più sostenibili, pompe di calore con refrigeranti naturali, con impatto ambientale pressoché nullo, e caldaie a idrogeno.

La competenza storica di Ferroli nella combustione e nei bruciatori ha consentito di attrezzare il nuovo laboratorio per la sperimentazione e lo sviluppo dei nuovi prodotti a gas verdi, in particolare l’idrogeno puro e miscelato in varie forme. Il peso totale dei prodotti eco-compatibili a energia rinnovabile, in percentuale del turnover complessivo del gruppo, è passato dal 17,5% del 2020 al 22,5% del 2021 e al 36% nei primi quattro mesi del 2022. La partnership con Hevolus aveva già prodotto un risultato tangibile: Ferroli, infatti, ha introdotto da tempo la realtà aumentata per consentire agli installatori di effettuare un sopralluogo virtuale finalizzato a presentare un preventivo. Il sistema consente all’installatore di efficientare il lavoro senza necessità di recarsi a casa del cliente.

L’articolo Sostenibilità, formazione e mobilità: cosa fa questo gruppo di comfort termico nel metaverso è tratto da Forbes Italia.