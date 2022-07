Silvio Berlusconi, “si può andare a letto con uno scimmione”: choc in tribunale

Nella giornata di mercoledì 20 luglio nell’aula bunker di San Vittore sono andate in scena le arringhe difensive nel processo Ruby Ter. Secondo i legali, le accuse altro non sono che “giudizi morali sovrapposti a giudizi tecnici e moralismo a piene mani su comportamenti privatissimi”. In totale sono 27 le persone ospiti delle cene e dei dopocena nella residenza di Silvio Berlusconi. Serate meglio note come “Bunga Bunga” e per le quali i 27 sono accusati di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari. Assieme a loro anche il leader di Forza Italia. Il motivo? Gli indagati sono accusati di aver ricevuto denaro e regali dal Cavaliere a partire dal 2011, affinché non dicessero la verità su cosa realmente accadesse ad Arcore.

“Su questo processo c’è una densa nebbia che ha sovrapposto giudizi morali a giudizi tecnici. Se togliessimo questa lente, ci renderemmo conto dell’assoluta irrilevanza dei fatti”, commenta l’avvocato di Lisney Barizonte, Patrizia De Natale. La Barizonte, 36enne cubana, rischia 3 anni e sei mesi di reclusione. “Perché una persona dovrebbe farsi pagare per mentire su toccamenti, baci, sulla famosa statuetta di Priapo, ovvero su fatti che non costituiscono reato e poi dichiarare in aula il prezzo della corruzione, ossia di aver avuto denaro?”.

Dei soldi ricevuti non è un mistero, visto che sia le ragazze che lo stesso Berlusconi ammisero apertamente dichiarando che fosse “un aiuto economico perché, a causa della vicenda Ruby, avevano subito danni pesanti e non riescono più a lavorare”. E ancora: “Il danno all’immagine di queste ragazze è stato incalcolabile, erano additate come prostitute per essere andate a cene normalissime”. A far ecco alla De Natale, Ivano Chiesa, legale di Aris Espinosa e Ioana Visan: “Non parlerò dei fatti, perché a me di cosa fa la gente a letto non importa, per me puoi andare a letto con uomo, con una donna, con uno scimmione, con chi vuoi. Allora dobbiamo discutere di cosa fa uno nella camera da letto?”.