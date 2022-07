Rai2, conduttrice imbestialita dopo i rumor: “Non è vero!”

Un noto volto di Rai2 non è riuscito a trattenere la rabbia e lo sconcerto. Le sue frasi tolgono ogni dubbio, li ha sbugiardati

Gli ambienti televisivi sono spesso molto competitivi. Si sa: per tenersi il posto, soprattutto se all’inizio della carriera, si deve dimostrare di valere molto. Uno dei volti che Rai2 ha scelto e difeso con i denti è, per esempio, quello di Stefano de Martino: la gavetta che ha fatto per arrivare a guadagnarsi questa fiducia incontrastata è, però, decisamente consistente.

Nelle ultime ore, un noto volto dell’intrattenimento di Rai2 ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. In particolare, la conduttrice ha sbugiardato delle ricorrenti voci evidentemente false: non ha avuto pietà.

Rai2, Simona Ventura li demolisce uno ad uno

Nel corso degli anni, Simona Ventura si è prestata a moltissimi programmi e progetti diversi. Nata nel mondo dell’informazione sportiva, dove ha anche conosciuto l’ex marito Stefano Bettarini, si è poi consolidata come conduttrice nel mondo dei reality show. Iconiche sono le sue conduzioni de L’Isola dei Famosi, ancora oggi nel cuore di moltissimi fan e telespettatori. Apprezzata molto anche la sua versione di Temptation Island VIP, dove ha dovuto dirimere le liti anche fra l’ex marito e l’attuale fidanzata.

Nel corso della stagione televisiva 2021/2022, Simona Ventura ha condotto con Paola Perego “Citofonare Rai2“. Il programma, in onda ogni domenica mattina, si compone di interviste, momenti allegri e approfondimenti culturali e, pur non collocandosi in una fascia oraria facile, ha riscosso un buon successo. Le due conduttrici, due storici volti della televisione, han poi saputo mantenere tra di loro un buon equilibrio, senza mai prevalere una sull’altra.

Nel corso di una lunga intervista rilasciata per il settimanale Chi, Simona Ventura ha ammesso anche qualche retroscena del proprio passato e del proprio presente. “Quando ho avuto molto potere sicuramente avrò fatto male a qualcuno, ma senza volerlo” ha ammesso, parlando degli anni d’oro della sua carriera. Oggi, però, è una donna realizzata sia nella vita personale che nel lavoro. A fianco di Giovanni Terzi, infatti, ha ritrovato anche una serenità sentimentale di cui va fiera.

Pronta a ritornare su Rai2 ogni domenica, Simona Ventura ha voluto anche sbugiardare chi la descriveva sempre in lite con la collega Paola Perego. “Con la Perego non abbiamo mai litigato, nonostante ci fosse gente che scommetteva che non saremmo mai durate due puntate“ ha ammesso, sottolineando la stima che provano una per l’altra. Insomma, sembra che per Simona Ventura tutto proceda a gonfie vele, al di là di ogni gossip e critica.

