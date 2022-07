Oroscopo Branko del 22 luglio: salute e amore di venerdì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Grazie al supporto di Venere in questo giovedì sarete particolarmente affascinanti e coinvolgenti. Dovrebbero approfittarne soprattutto le persone che sono sole per riuscire a trovare l’anima gemella.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Mai come adesso avete la convinzione che qualcosa stia sfuggendo al vostro controllo. Forse perchè siete poco lucidi e molto stanchi. Vi servirebbe un bel weekend di relax per rimettere in ordine le vostre idee.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – La giornata di oggi sarà caratterizzata da sorprese e belle emozioni. Lasciatevi un po’ andare e non fatevi condizionare da qualcosa di negativo che vi è successo di recente. Se siete interessati ad una persona, fatevi avanti.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – La giornata proseguirà un po’ rallentata e con qualche ritardo. Cercate di mantenere il vostro equilibrio e non perdete la pazienza. Non è questo il momento di farvi sfuggire di mano il controllo della vostra vita.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – La vostra determinazione e la vostra convinzione, spesso, potrebbe essere scambiata per arroganza e prepotenza. Le stelle vi raccomandano di utilizzare i giusti toni e i giusti modi per avere ragione. Altrimenti finirete dalla parte del torto.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Grazie a queste stelle, sarete sicuramente molto più decisi e determinati nel voler portare avanti i vostri progetti. Se riuscirete a centrare i vostri obiettivi, vi sarà più facile affrontare gli ostacoli in futuro.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Questo è un cielo importante, soprattutto per quelle coppie che si amano e si vogliono bene da molto tempo. Ci sarà anche modo di suggellare il rapporto con una gravidanza o convolando a nozze.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Il vostro fascino e il vostro carisma saranno notati da tutti. Sarà più facile convincere gli altri della bontà delle vostre ragioni. Non fatevi condizionare da persone che agiscono solo per invidia.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – La giornata di oggi sarà sicuramente migliore rispetto a quelle precedenti, anche se dovrete avere a che fare con qualche rallentamento o qualche ritardo. Cercate di gestire con lucidità queste situazioni.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Rispetto alle passate settimane siete decisamente più lucidi e più propositivi. Anche in amore qualcosa potrebbe sbloccarsi. Coloro che stanno cercando l’anima gemella, dovrebbero cercare di darsi da fare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Siete particolarmente creativi e brillanti. Se lavorate alle dipendenze di qualcuno, un vostro superiore potrebbe decidere di promuovervi per meriti. Ci sarà anche modo di avviare delle collaborazioni vincenti.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Secondo le previsioni di Branko, queste stelle baciano soprattutto l’amore. Cercate di essere propositivi e di darvi da fare, soprattutto se c’è qualcuno che vi intriga. Cercate di non cedere all’istinto di tradire, potreste pentirvene.

