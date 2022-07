GF Vip | “Ci andrei solo se povero”: zittisce le voci, parole al vetriolo

Stroncatura feroce contro il GF Vip: il Divo la accantona totalmente, nessuna possibilità per lui.

Le principali emittenti stanno lavorando incessantemente per programmare i palinsesti della stagione televisiva a venire. Anche Alfonso Signorini e il suo cast autoriale sa riorganizzando le risorse per reclutare nuovi volti in vista della nuova edizione del “GF Vip”.

Un personaggio pubblico in particolare si è scagliato contro il mondo dei reality, scongiurandone un’eventuale partecipazione: scopriamo di chi i tratta.

Pupo dice no ad Alfonso Signorini e al GF Vip: ecco perché

Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi, classe 1955, è stato uno degli esponenti di maggior successo della musica leggera in salsa italiana. Intervistato dal portale “The Pipol TV”, il cantante ha dichiarato: “Una talpa mi ha detto che io potrei fare parte dei concorrenti dell’omonimo reality. Auguro ogni bene alla trasmissione e a chi ci lavorerà, ma io non ci sarò. Nè a La Talpa né a qualsiasi altro Reality, tranne dovessi trovarmi nell’indigenza”.

La bruciante dichiarazione attesta la distanza presa da Pupo nei confronti dei reality e del mondo a loro connesso. Se il performer sembra disdegnare ogni contatto con tale realtà televisiva, altrettanto non è per alcuni colleghi celebri. Sembrano infatti confermati i nomi di Chadia Rodriguez, George Ciupilan, Ginevra Lamborghini, Diego Armando Maradona Jr., Antonella Fiordelisi e Wilma Goich. Anche Soleil Sorge sembrerebbe serbare un futuro radioso nel format: all’influencer sarebbe stato affidato il timone del “GF Vip Party”, con buona pace dei detrattori.

Anche Pupo è un army pic.twitter.com/qNfbGPxOkd — 𝚌𝚒𝚊𝚗𝚐𝚞⁷🐰 (@kadkhai7) July 16, 2022

Alfonso Signorini ha fondato la sua reinterpretazione dello show sulla spettacolarizzazione di sentimenti e contenuti, e molti concorrenti si trovano così allo sbaraglio sul piccolo schermo. La dichiarazione di Pupo fa discutere: i reality sono diventati un mercato di celebrity a buon mercato?

Il corteggiamento della famiglia #Berlusconi ai coniugi #Icardi è duplice: per Mauro c’è pressing del #Monza che lo sogna come stella al centro dell’attacco. Per la moglie-manager #WandaNara possono riaprirsi porte di Mediaset: possibile ruolo da opinionista nel reality La Talpa — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 4, 2022

Nel frattempo si ventila anche la possibilità dell’ingaggio di Wanda Nara nel ruolo di opinionista: la starlette potrebbe occupare la poltroncina rossa. Nel frattempo il marito Icardi sarebbe in forse per un cambio di maglia repentino… la doppia trattativa avrà successo?

