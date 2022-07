Amici21 | “Cose personali da risolvere”: l’allieva si sfoga, dichiarazioni preoccupanti

Non sembra esserci il sereno per un’allieva di Amici21. Le sue parole tolgono ogni dubbio, la situazione è tesa

Il talent show di Maria de Filippi consente a molti ragazzi ogni anno, da ventidue anni, di provare a realizzare il proprio sogno: fare della propria passione un lavoro. Anche per questo motivo, le selezioni per entrare ad Amici sono severissime: sono tantissime le persone che desidererebbero aver l’occasione di studiare con professori del genere.

Durante Amici21, una delle cantanti che più ha lasciato il segno si è raccontata molto spesso anche in dettagli privati e personali. Se il peggio sembrava passato, oggi rivela che c’è ancora una grossa ombra a pesare sulla sua felicità: ecco di chi si tratta e cosa sta succedendo.

Amici21, Sissi svela tutto su Instagram

Una delle concorrenti che più ha fatto sognare con la sua voce è sicuramente Sissi. La cantante, della squadra di Lorella Cuccarini, è entrata ad Amici21 più o meno a metà programma ma, fin da subito, si è imposta come una delle cantanti preferite dal pubblico. All’interno del talent show si è fatta conoscere per la sua dolcezza e la sua insicurezza, caratteristiche che hanno fatto innamorare di lei il ballerino Dario, oggi suo fidanzato.

All’interno del programma, infatti, molto spesso Sissi ha ammesso le proprie incertezze, sia a livello personale che artistico. Di sé si è sempre criticata il fisico, tanto da ammettere di non riuscire a mettersi abiti attillati. A livello caratteriale, poi, ha ammesso quanto la sua spontaneità sia spesso stata oggetto di scherzi e critiche, che l’hanno portata a sentirsi ulteriormente sbagliata ed insicura. come spiegato in questo video alla sua coach:

Nelle ultime ore, la cantante ha deciso di rispondere a qualche domanda dei fan sul proprio profilo Instagram. Se a una ha risposto ammettendo di essere riuscita a superare qualche blocco mentale, come quello relativo agli abiti attillati, ha anche detto di avere ancora qualche cosa da risolvere. “Devo dire che sto abbastanza bene, va sicuramente meglio di prima” ha ammesso, riferendosi quindi a un miglioramento. “Ci sono però ancora alcune cose da risolvere, a livello personale” ha poi detto.

Chissà che Lorella Cuccarini possa ancora aiutarla, così come ha fatto durante le numerose lezioni avute dentro la scuola di Amici21. Sicuramente la strada è lunga e Sissi è solo all’inizio: ci sarà tempo e spazio di risolvere ogni ombra.

