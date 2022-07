“ti-diceva-che-mutande-metterti!”:-raimondo-todaro-senza-filtri,-fa-una-rivelazione-choc

Il ballerino Raimondo Todaro rilascia indiscrezioni urticanti sull’ex collega: ecco i retroscena della sua esperienza televisiva.

Il performer Raimondo Todaro è uno dei volti più longevi nel panorama di “Ballando con le Stelle”. Il ballerino ha infatti esordito nello show di RAI 1 nel lontano 2005 al fianco della bellissima Cristina Chiabotto, conquistando poi lo scalino più alto del podio.

La sua lunga militanza nel talent è proseguita sino al 2020, anno in cui ha curato le coreografie de “Il cantante mascherato”, salvo poi salutare definitivamente l’emittente, e balzare alla concorrenza. Raimondo Todaro, infatti, ha accettato l’ingaggio di Mediaset, approdando ad “Amici” con il benestare della granitica Maria De Filippi. Il ballerino, durante una lunga intervista con Lorella Cuccarini, ha dato adito ad alcune rivelazioni assai interessanti…

Raimondo Todaro rivela i suoi trascorsi con Milly Carlucci

Lorella Cuccarini ha dato vita ad una serie di interviste, poi riversate su YouTube, intitolate “Un caffè con“. Nella seconda puntata ha scelto proprio il frizzante ballerino, che a lei ha rivelato i suoi trascorsi in RAI, e in particolare i retroscena di “Ballando con le Stelle“.

Riguardo all’esperienza con Milly Carlucci ha dichiarato: “Mi ha cresciuto. Non posso non avere un bel ricordo. Tutto quello che so fare lo devo a lei, a Ballando, a tutta la famiglia. Quando abbiamo chiuso i rapporti non li abbiamo chiusi benissimo e di questo mi dispiace. Però sono con la coscienza a postissimo, lei sa e mi basta quello“. Il ballerino ha poi indugiato sul modus operandi meticoloso della conduttrice RAI: “Milly è come Maria, una stakanovista. Hanno in comune la passione per il lavoro che fanno… Lo farebbero pure gratis, pagherebbero per farlo… Si vede proprio. La differenza sostanziale è che Milly è una che vuole avere il controllo su tutto.”

Raimondo Todaro ha poi esemplificato: “Milly passa in sala parrucco a vedere i capelli di tutti, e quasi quasi ti dice che mutande metterti. Mentre Maria ti da molta carta bianca. non è mai venuta a dirmi ‘fai così’…“. Il ballerino ha infine ammesso: “C’è anche da dire che Maria fa molti programmi contemporaneamente, quindi non potrebbe neanche volendo, mentre Milly si concentra solo su quello…“. Proprio con Maria De Filippi sembra serbare un sentimento di gratitudine: “Ho iniziato ad apprezzare Maria, ma proprio tanto, nel periodo in cui mi separavo da Francesca. Un giorno mi arriva una telefonata: era lei, aveva saputo della rottura e mi chiamava tutti i giorni perché voleva capire. (…) Ho apprezzato tantissimo. Maria è stata l’unica persona che mi ha chiamato. Altri non l’hanno fatto…“.

