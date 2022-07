Test logica | Vista da lince e ragionamento brillante: possiedi entrambi? Dimostralo

Per risolvere questo test logica dovrai aver un occhio molto attento e una capacità di ragionare brillante. Dimostra le tue qualità.

Questo test logica è dedicato a chi ci vede al buio come i gatti altrimenti potrebbe essere davvero complicato. Se sei un appassionato potresti farcela in 5 secondi. Mettili alla prova!

Hai una vista da lince? Probabilmente sei una persona che anche nella vita di tutti i giorni nota tutti i dettagli e a cui non sfugge nulla. Dovrai essere davvero abile per risolvere il test, magari però sei un appassionato e te la caverai alla grande. Il mondo dei test di logica può essere molto complesso per qualcuno. Questi indovinelli sono interessanti per tutti per dimostrare il proprio quoziente intellettivo.

Se poi sei un appassionato del gioco del bowling, potrebbe essere davvero un gioco da ragazzi. Avrai solo 5 secondi a disposizione, prepara il timer nel cellulare e rilassati perché stiamo per iniziare. Osserva bene la figura in alto.

Tra birilli e palle da bowling c’è un errore, sei in grado in 5 secondi di scoprirlo? Stupisci tutti e provaci subito!

La soluzione del test logica

Un indovinello come questo deve essere per prima cosa un passatempo e una fonte di svago. Oggi avevi la difficoltà del tempo a tua disposizione: solo 5 secondi! Sono davvero pochi ma forse ce l’hai fatta. Vediamo insieme se hai dato la risposta corretta.

La soluzione era da cercare nei buchi per le dita delle palle da bowling. Notoriamente si infilano 3 dita, il pollice in basso e l’indice e il medio in alto. In questo modo la presa della palla è perfetta e consente un buon lancio. Logicamente il buco per il pollice è più largo rispetto agli altri due e nella palla tutta a destra non è così! Ecco l’errore!

Se ti sei concentrato sui numeri dei birilli o su altri dettagli, hai perso tempo prezioso. Se invece in 5 secondi hai notato subito questo difetto nel disegno sei un acuto osservatore e possiedi una mente in grado di ragionare molto velocemente, complimenti!

