simona-ventura-la-tradisce,-le-ruba-il-posto:-amicizia-in-pericolo

Si sospetta il colpo grosso in Mediaset per Simona Ventura: gran ritorno in prima serata a discapito dell’amica di sempre.

La frizzante e caparbia Simona Ventura negli ultimi giorni è stata messa a dura prova da una notizia straziante: il suo sodalizio con la milionaria Ivana Trump si è bruscamente interrotto. L’ex modella è infatti bruscamente deceduta a causa di una rovinosa caduta dalle scale. Simona, che aveva condotto l’edizione de “L’Isola dei Famosi” in cui compariva nel cast anche Rossano Rubicondi, ha espresso il suo cordoglio sui social.

Dopo la dolorosa notizia, emerge però una possibile svolta nella carriera della conduttrice, per ora impegnata nel palinsesto dell’emittente pubblica con “Citofonare RAI 2“. Simona Ventura ha infatti varato un vivace varietà assieme all’amica Paola Perego, programma che si è protratto dall’autunno del 2021 alla primavera del 2022. Le due conduttrici torneranno in auge anche nella prossima stagione, ma Simona Ventura potrebbe giocare uno scherzo amaro alla collega: vediamo perché.

Simona Ventura al timone de “La Talpa”: quale sarà la reazione di Paola Perego?

Pier Silvio Berlusconi ha da poco annunciato il ritorno sul piccolo schermo di un reality molto amato, ma accantonato inspiegabilmente dall’emittente. Si tratta del format strategico “La Talpa“, al cui timone risiedeva stabile la mattatrice lombarda Paola Perego.

L’ultima edizione, risalente all’ormai lontano 2008, prevedeva come location il suggestivo Sudafrica, e aveva incoronato vincitore l’attore hard Franco Trentalance. Sebbene il gioco fosse amato dal pubblico di Mediaset, il progetto ha subito una battuta d’arresto, salvo poi essere rispolverato dal rampollo della famiglia Berlusconi. Durante l’attesa conferenza stampa circa le sorti del palinsesto della stagione a venire, Pier Silvio non ha comunicato il nome candidato alla conduzione del format. Ha altresì suggerito, in ogni caso, di preferire nomi già rodati nel panorama Mediaset.

Secondo il giornalista Amedeo Venza, però, Simona Ventura sarebbe coinvolta in trattative che la vedrebbero in pole-position, con buona pace dell’amica Paola Perego. In una stories l’esperto di gossip ha infatti suggerito: Simona Ventura verso la conduzione de La Talpa, il reality di grande successo che torna in TV dopo anni di assenza…“. Tale eventualità sembrerebbe smentire l’avvicendamento in prima serata di Silvia Toffanin, anch’essa nella rosa delle candidate alla conduzione del format. Sarebbe inoltre curioso sondare la reazione di Paola Perego qualora venisse confermato il nome di Simona Ventura, con cui condividerà lo spazio di “Citofonare RAI 2”. Certamente la collaborazione tra le due potrebbe facilmente trasformarsi in rivalità professionale, data la notevole militanza di Perego nel reality. Restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Mediaset.

