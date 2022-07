Oroscopo Branko del 21 luglio: giovedì memorabile per amore e famiglia. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi sarà una giornata in cui dovrai fare i conti con le attività domestiche e quelle personali o professionali. E la cosa più positiva sarà che i tuoi incontri saranno piacevoli e ti sentirai in pace. SENTIMENTI: Sarà un giorno per mantenere la pace e l’armonia con le persone che ami di più. AZIONE: È un giorno per usare la tua percezione e gestire magistralmente il dono della parola. FORTUNE: È un giorno in cui la tua simpatia e cautela ti aiuteranno ad avere idee originali e successo nelle tue azioni.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi è un giorno in cui dovrai morderti la lingua in alcune risposte che ti verrà voglia di dire. È importante rimanere calmi e usare la tua maturità e il tuo buon cuore con gli altri. SENTIMENTI: Sarà un giorno in cui è importante chiarire cosa ti lega alle persone associate con cui hai rapporti. AZIONE: È un momento adatto per attivare idee e progetti che avevi addormentato e che ora potrai mettere in atto con il tuo grande intuito. FORTUNA: È un giorno in cui devi sfruttare i guadagni per progettare nuovi piani che ti aiuteranno ad ascendere.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi è una giornata in cui presterai molta attenzione a possibili attriti su questioni economiche. È consigliabile mostrare il tuo carattere calmo con i nuovi amici e nel modo in cui comunichi con tutti. SENTIMENTI: È un giorno per mantenere la tranquillità e una buona atmosfera negli obiettivi sociali e professionali. AZIONE: È un giorno in cui puoi avere una grande visione di dove stai andando e come farlo nel migliore dei modi. FORTUNE: È un giorno in cui puoi mantenere la tua vitalità e i tuoi ideali agendo insieme per il tuo benessere e buona fortuna.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi sarai in grado di usare la tua capacità di iniziativa e vorrai sfidarti personalmente per mantenere il tuo idealismo e generosità nei tuoi incontri con gli altri per assumerti la responsabilità delle tue azioni. SENTIMENTI: Oggi sentirai che la tua capacità di raggiungere i tuoi ideali dipende dalla tua grande intelligenza e intuizione. AZIONE: È una giornata in cui devi aggiornare le tue idee, grazie alle tue innate intuizioni. FORTUNE: Sarà un giorno molto speciale per seguire il tuo intuito ed essere una persona generosa, che dimentica il passato e torna forte.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi sarà una giornata in cui dovrai trasformare il tuo lacerante modo di mostrarti. Devi usare la tua magia comunicativa per essere una persona cauta e calma allo stesso tempo. SENTIMENTI: È un momento molto appropriato per essere una persona generosa e altruista nei tuoi accordi e nell’affetto che offri. AZIONE: È tempo di risolvere problemi dimenticati e che devono essere risolti con grande intuizione, FORTUNE: È il momento di realizzare progetti e progetti con amici fidati.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È un momento in cui è necessario utilizzare il proprio pragmatismo e guardare la propria percezione interiore per attivare grande tranquillità e poter utilizzare un senso responsabile e allo stesso tempo originale. SENTIMENTI: Oggi è un giorno per organizzare incontri con persone che la pensano allo stesso modo per progettare nuovi piani congiunti. AZIONE: È un giorno in cui dovresti divertirti a progettare nuovi piani con efficienza e successo. FORTUNE: È un giorno per aiutare altre persone che ne hanno bisogno con gli obiettivi che ti sei prefissato.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Noterai che è un giorno per organizzare i tuoi nuovi punti di vista verso i tuoi obiettivi e concentrarti su di essi attraverso la tua percezione, la tua velocità e vitalità, ma in modo cauto e pacifico. Il tuo sacrificio di te stesso ti aiuterà molto in questo giorno. SENTIMENTI: Si consiglia di prendersi cura del proprio benessere e della propria salute fisica ed emotiva. In questo modo puoi offrire più qualità e affetto agli altri. AZIONE: È un giorno in cui sarai in grado di seguire il tuo istinto e la malizia nei piani che avevi organizzato per oggi. FORTUNE: È un giorno per divertirsi pianificando situazioni ideali e nuove avventure con gli amici intimi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Sei in un momento in cui è importante metterti nei panni degli altri e per loro vedere che hai un grande cuore e una grande capacità di organizzare le cose con precisione e fermezza. SENTIMENTI: È un giorno per distinguersi per la tua gioia e per l’affetto che mostri agli altri. AZIONE: Sarà un giorno in cui è importante che la tua percezione e il tuo idealismo agiscano insieme. FORTUNE: È un momento in cui devi tenere conto della famiglia e che la tua percezione ti aiuta nei tuoi accordi.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Ti trovi in ​​un momento in cui proverai sentimenti contrastanti sulla tua evoluzione e trasformazione personale. È importante mantenere la calma e gettare le basi per le tue nuove relazioni con gli altri. SENTIMENTI: È un giorno per mantenere le basi e la stabilità, sia professionalmente che con le persone che ami di più. AZIONE: Sarà un giorno molto importante per aiutare a chiudere le persone che ne hanno bisogno. FORTUNE: È un momento in cui le tue simpatie apriranno le porte a accordi e accordi fruttuosi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sei in una giornata in cui è importante essere una persona solidale e responsabile con i soci e i partner di progetto. Le conversazioni saranno serene e raggiungerete accordi vantaggiosi per tutti. SENTIMENTI: Oggi è un giorno molto interessante per avere conversazioni interessanti e piacevoli con persone fidate. AZIONE: È una giornata per mantenere piacevoli e sostanziali incontri e patti con persone fidate. FORTUNE: È un giorno in cui devi aiutare emotivamente e finanziariamente qualcuno nel tuo ambiente.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi devi usare la tua vena altruistica per esaltare il modo generoso e allo stesso tempo gioioso che hai di goderti la compagnia delle persone di cui ti fidi. SENTIMENTI: È un giorno per mostrare agli altri che se hanno bisogno di qualsiasi tipo di supporto, tu sarai sempre lì per loro. AZIONE: È un momento per te di goderti il ​​tuo ottimismo e la gioia di condividerlo con gli altri. FORTUNE: È un giorno in cui devi attivare la tua gioia di vivere e portare quella pienezza alle persone che ami di più.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi è un giorno per godere della capacità di intraprendere nonostante le sfide del momento. Le vostre iniziative e le vostre basi vi daranno le linee guida per realizzare tutto ciò che avete programmato con efficienza e allo stesso tempo con calma. SENTIMENTI: Oggi sentirai che la tua vitalità e il tuo affetto per gli altri aumenteranno. AZIONE: È un momento molto adatto per organizzare gli affari di famiglia in modo attivo e molto fantasioso. FORTUNA: Potrai divertirti organizzando il tuo ambiente circostante in modo confortevole e liberandoti degli oggetti inutili.

