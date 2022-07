Lulù Selassié | Lui reagisce alla provocazione, un vero disastro: “Tengono 12 anni!”

La Princess Lulù Selassiè scandalizza il web con uno scatto infuocato: la reazione del food-influencer Barù crea il caos.

La frizzante Princess Lulù Selassiè osa su Instagram e si reinventa in una nuova veste sexy: il risultato ha creato ampio tam-tam sui social. Dopo la rottura con Manuel Bortuzzo, sofferta e comunicata dall’atleta tramite un comunicato all’ANSA, la Fairy si è dedicata alla vita mondana con le sorelle.

Dopo le faraoniche vacanze in Grecia, Lulù ha pubblicato uno scatto che ha provocato una reazione molto particolare da parte di un altro ex gieffino, legato peraltro alla sorella

Jessica: scopriamo cos’è successo.

Lulù Selassiè toglie i veli: la risposta di Barù divide il web

Nelle ultime ore Lulù Selassiè ha pubblicato un post su Instagram in cui compariva in intimo bianco, reggiseno trasparente e perizoma abbinati, in posa sul letto a fianco del cagnolino di famiglia.

La seducente posa ha inevitabilmente infiammato il web: la trasformazione della fatina è indicativa della sua rinascita, e traccia una linea di rottura definitiva con l’ex fidanzato Manuel Bortuzzo. Anche Barù Gaetani ha commentato la foto bollente, replicando in calce a Lulù. La Princess aveva infatti decorato la foto con la chiosa: “Sono il sogno di ogni fotografo“. Il food-influencer l’ha incoraggiata con un amichevole: “Just chilling with my dawg“, che tradotto significherebbe: “Mi sto solo rilassando con il mio cane“..

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lulú🧚🏽‍♀️🌙 (@luluselassieofficial)

L’attenzione rivolta a Lulù da parte dell’ex gieffino ha indispettito alcuni esponenti del fandom #jerù, che hanno interpretato l’intervento come uno smacco verso la vincitrice del “GF Vip”. Jessica Selassiè è da mesi nel mirino dell’attenzione pubblica anche per la sua infatuazione per l’enologo, e il commento allo scatto della sorella ha generato numerose polemiche.

😂😂😂😂😂 tengono 12 anni — Antonella (@Antonie89429912) July 19, 2022

“Tengono 12 anni!“: enuncia un utente, riducendo lo scambio di battute ad un goliardico sostegno tra amici ed ex compagni di avventura. Sembra che tra Jessica e Barù il cordone ombelicale non sia ancora completamente troncato: i due sono legati da forte complicità, e tale sentimento si estende anche alla spumeggiante famiglia di origine etiope. Barù è stato ultimamente avvistato con la modella Ludovica Perissinotto, ma non ha ancora ufficializzato la relazione: c’è ancora speranza per i #jerù?

