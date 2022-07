Isola dei Famosi | “Momenti difficili”: crisi di coppia imprevedibile, confessione clamorosa

Momenti difficili per un ex concorrente dell’Isola dei Famosi. La confessione è arrivata senza pietà, ecco tutta la verità sulla situazione

Anche l’Isola dei Famosi è uno dei reality che mette più a nudo i concorrenti. Questo non avviene solo a livello fisico, ma anche e soprattutto a livello personale ed emotivo. Il dover convivere forzatamente con altre persone, per di più condividendo le fatiche che il reality impone loro, comporta spesso e volentieri che i concorrenti si aprano e confessino le proprie incertezze e insicurezze.

Nelle ultime ore, una nota coppia di ex naufraghi ha rivelato ciò che da tempo si sospettava. La notizia è sicura e arriva proprio dal ragazzo, che ne svela tutti i dettagli: si sono allontanati.

Isola dei Famosi: problemi per Ignazio e Cecilia

Una delle coppie che più hanno fatto sognare i fan dei reality è sicuramente quella composta da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I due si sono conosciuti nel 2017 all’interno della casa del GF VIP e, nonostante lei fosse fidanzata con Francesco Monte, tra di loro è scoppiata una passione incontenibile. Questa si è poi tramutata in amore e, ancora oggi, sono una solida coppia.

Dal momento in cui ha lasciato il ciclismo, Ignazio Moser ha accettato senza troppi ripensamenti le proposte lavorative che gli sono arrivate. Prima è quindi entrato nella casa più spiata d’Italia e poi è sbarcato in Honduras, dove ha partecipato all’Isola dei Famosi. Sempre con Cecilia al suo fianco a fare per lui il tifo da casa, anche qui si è fatto conoscere per la sua tenacia e per il suo carattere combattivo.

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Chi, però, Ignazio Moser ha confermato una delle voci che più si sono rincorse, nell’ultimo periodo. “Abbiamo avuto un periodo di allontanamento” ha ammesso, riferendosi all’amore tra lui e Cecilia. Oggi, però, il peggio sembra essere passato: “Lo consideriamo la prova della nostra capacità di superare anche i momenti difficili“. La notizia era già da un po’ che circolava, nel mondo del gossip. Addirittura, era anche girata qualche voci di sue presunte relazioni ulteriori, che però non ha mai confermato.

Dopo la crisi, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembrano pronti a compiere un passo importante. L’ex ciclista non dice di cosa si tratti, ma lo fa intuire: “Sento che è arrivato il momento di pensare a consolidare tutto“. Che ci sia aria di nozze, in casa Rodriguez-Moser? Non resta che attendere e scoprire cosa bolle in pentola.

