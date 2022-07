Governo: Gasparri, ‘nuovo patto di fiducia significa discontinuità’**

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “Un nuovo patto di fiducia non è più quello di prima e se qualcuno si è chiamato fuori, non è che noi vogliamo il nuovo patto di fiducia perchè qualcuno di noi vuole il posto di qualcuno che sta seduto lì: non abbiamo esigenze di posti, ma nuovo patto di fiducia vuol dire discontinuità con un Governo in cui ci sono i ministri che non votano la fiducia a se stessi, quindi sono loro che dovrebbero prendere le carte e dire abbiamo cambiato idea, facciamo un’altra scelta”. Lo ha affermato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, intervenendo nella discussione generale dopo le comunicazioni al Senato del presidente del Consiglio, Mario Draghi.