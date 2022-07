Roma, 20 lug (Adnkronos) – Anche Laura Stabile, oltre ad Andrea Cangini, risulta tra i senatori di Forza Italia che hanno votato la fiducia alla risoluzione Casini sul governo Draghi a palazzo Madama.

Sempre in FI, dai tabulati risultano in missione o in congedo (e quindi non hanno partecipato al voto) i senatori Barachini, Battistoni, Ghedini, Moles, Pichetto Fratin, Ronzulli e Sciascia. Lo stesso anche per De Poli, dell’Udc.