giulia-stabile,-sorpresa-in-camerino:-arriva-lo-spoiler-bomba

La ballerina di Amici non si è trattenuta e, sulle sue storie di Instagram, ha fatto uno spoiler senza precedenti. Per lei si ribalta tutto

Nata come concorrente di Amici20, Giulia Stabile nel giro di pochissimo tempo è riuscita a costruirsi una solida carriera nel mondo della televisione. Nella scuola dei talenti di Maria de Filippi ricopre il ruolo di ballerina professionista, accompagnando i ragazzi nell’apprendimento delle coreografie e nella crescita, tecnica e personale.

Parallelamente, però, svolge tutta un’altra serie di attività. Recentemente, infatti, ha vissuto la sua prima esperienza come doppiatrice della Vedetta ne “Il mostro dei mari”, di Netflix. Nelle ultime ore, poi, su Instagram la ballerina si è lasciata sfuggire uno spoiler non indifferente: la vedremo anche lì.

Giulia Stabile, la fotografia non lascia spazio ai dubbi

Sulle sue storie di Instagram, Giulia Stabile ha ricondiviso alcuni video postati sul proprio profilo da Teo Mammuccari. L’ironico conduttore, infatti, le ha fatto un’incursione nel camerino mentre lei non c’era, scherzando su ciò che ci trovava. A un certo punto ha preso in mano un mascara di Giulia e ha ironizzato sulla sua forma, pensando fosse qualcosa a sfondo sessuale.

Proprio in un frammento del video, però, si vede ciò che nessun fan si aspettava più: Teo Mammuccari si trova nei camerini di Tu sì que Vales, la trasmissione di Canale5. Ciò significa che, contro ogni previsione, Giulia Stabile sarà presente nel team di conduttori anche nella prossima stagione. Fino a pochi giorni fa, infatti, circolava come certa la notizia secondo cui la trasmissione non l’avrebbe riconfermata: oggi, però, la realtà è del tutto un’altra.

Giulia Stabile, all’interno del programma, è riuscita a far emergere un nuovo lato di sé, che ad Amici si era solo intravisto. Si tratta della sua innata ironia e spontaneità, che condiscono il talent show di Maria de Filippi di allegria e leggerezza, qualità sempre apprezzate dal pubblico. Per la ballerina professionista, quindi, la carriera sembra proseguire a gonfie vele. A settembre ritornerà con Amici come professionista e, secondo quanto emerso, anche come co-conduttrice a Tu sì Que Vales. Ecco qui un video di Giulia mentre balla con un concorrente:

I fan sono entusiasti di questo grande ritorno e chissà che questa nuova esperienza possa essere per lei il trampolino di lancio verso altri programmi.

The post Giulia Stabile, sorpresa in camerino: arriva lo spoiler bomba appeared first on Ck12 Giornale.