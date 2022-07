Frank Matano, dopo la grande delusione arriva la rivincita | La rete crede in lui: opportunità della vita

Periodo di alti e bassi, quello che sta vivendo Frank Matano. Dopo una grossa batosta arriva una bellissima notizia: è la volta buona

La fama di Frank Matano è nata agli albori di Youtube Italia, quando ha iniziato a pubblicare video sulla piattaforma web facendo scherzi telefonici. Nel giro di pochissimo tempo, il numero di fan è aumentato vertiginosamente ed è diventato uno dei creator di contenuti di intrattenimento più amati e seguiti.

Da lì, il passo dal web alla televisione è stato brevissimo: nel 2009, infatti, lo chiama Le Iene di Italia1. Di anno in anno i progetti sono aumentati sempre di più, così come le sue capacità e i suoi fidatissimi fan. Nell’ultima settimana, però, una brutta notizia ha scosso il suo equilibrio lavorativo: in un momento così nero, è arrivata però una inaspettata novità.

Frank Matano si lancia: questa volta il palco è suo

Nato da padre italiano e madre statunitense, Frank Matano ha vissuto dai 15 ai 18 anni negli USA, dove si è diplomato alla Cranston High School East. Questo gli ha permesso di parlare perfettamente l’inglese, qualità che è per lui molto utile soprattutto nel lavoro. Recentemente, infatti, Frank Matano ha intervistato Tom Holland, l’attore di Spiderman, senza bisogno di interpreti:

Nell’ultimo periodo, però, per Frank Matano è arrivata una batosta piuttosto pesante. Dopo sette anni di presenza continua, infatti, Italia’s Got Talent è stato sospeso. A deciderlo è stato Sky, che ha preferito far prendere allo show una pausa di riflessione per rilanciarlo, in un futuro prossimo, con nuova linfa vitale. Brutto colpo per Frank Matano, che ha ricoperto il ruolo di giudice fin dalla prima edizione dello show. Con lui, a subire la decisione, sono stati anche Elio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e la conduttrice Lodovica Comello.

Parallelamente a questa delusione, però, anche una bella notizia, che arriva da una rete diversa da quella che l’ha “lasciato a casa”. Si tratta di Prime Video, la piattaforma di streaming video che l’ha visto protagonista della prima edizione di LoL, con Fedez e Mara Maionchi. Nella presentazione dei palinsesti, infatti, è stato annunciato un suo show di improvvisazione comica: “Prova sa sa sa”. Le novità della piattaforma sono tantissime e molto interessanti:

il documentario Mahmood, “Prova sa sa sa” con Frank Matano (show d’improvvisazione comica), la serie “Sono Lillo” con Lillo (con tante guest star tra cui Corrado Guzzanti), la serie con i Me contro te.

Prime Video ha deciso di fare le cose in grande stile. #PalinsestiPrimeVideo — Francesco Canino (@fraversion) July 19, 2022

Grande colpo, quindi, per Frank. Ora non resta che attendere l’arrivo di questo nuovo show: riuscirà a far brillare gli occhi ai suoi fan?

The post Frank Matano, dopo la grande delusione arriva la rivincita | La rete crede in lui: opportunità della vita appeared first on Ck12 Giornale.