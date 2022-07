da-amici-all’ariston,-“si-stanno-preparando”:-collaborazione-incredibile

Due stelle di Amici di Maria de Filippi sembrano pronti alla loro prima volta insieme sul palco dell’Ariston: si prevede di tutto

Il talent show di Maria de Filippi sforna ogni anno una quantità incredibile di talenti, sia nella danza che nel canto. Oltre al vincitore o vincitrice, infatti, sono molti i ragazzi e le ragazze che riescono a fare della propria passione un vero e proprio lavoro. Nel caso di Amici20, di soli due anni fa, basta fare i nomi di Sangiovanni e Giulia Stabile per capire l’impatto che il programma ha avuto nelle loro vite.

Nelle ultime ore, sembra che due ex cantanti di Amici si stiano preparando per la vera occasione della loro vita: un duetto a Sanremo, sul palco dell’Ariston. Le fotografie li indicano insieme, gli indizi non mancano: ecco di chi si tratta, i fan sono in visibilio.

Amici di Maria, Sangio e Tancredi spiccano il volo

Due dei protagonisti di Amici20 sono indiscutibilmente stati Sangiovanni e Tancredi. Il primo è entrato nella scuola di Maria de Filippi fin dal suo primo giorno e, di puntata in puntata, ha convinto sempre di più sia il pubblico, sia professori e giudici. Tancredi, invece, è entrato a metà percorso e la sua crescita è stata più lenta, ma altrettanto soddisfacente. Durante il serale, la sua “Las Vegas” è diventata una vera e propria hit cantata da tutti.

A trionfare, in quell’edizione, fu Giulia Stabile, in una sfida all’ultimo punto con il compagno e fidanzato Sangiovanni. Nonostante il secondo posto, però, il cantante si è subito messo al lavoro e, nel giro di pochissimo tempo, si è posizionato tra le pop star italiane più ascoltate e richieste. Nelle ultime ore, sulle proprie storie di Instagram, i due cantanti hanno postato alcune fotografie che li ritraggono insieme in uno studio di registrazione: stanno lavorando a qualcosa di nuovo.

Tancredi, inoltre, ha postato un regalo che ha ricevuto da Sangio: un suo disco. Come dedica, c’è scritto: “A Tancre. Bro, sei forte. Sai che stimo il tuo talento. Facciamo sta traccia!“. Il nuovo singolo sembra quindi confermato. Secondo alcuni fan, però, il progetto è ben più ambizioso:

per me sangiovanni e tancredi stanno preparando il ft per sanremo — SOTtona 🤯 (@iismarikaa) July 19, 2022

Si parla, infatti, di una collaborazione per Sanremo. Ad oggi, i due diretti interessati non hanno ancora confermato o smentito queste voci: non resta quindi che attendere e, se fan, sperare.

