timmermans:-“serve-una-giornata-commemorativa-per-le-vittime-del-clima”

L’Unione Europea dovrebbe istituire una giornata per commemorare le vittime del cambiamento climatico e rafforzare la consapevolezza di un problema sempre più evidente. È la proposta avanzata dal Vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, in occasione dell’anniversario delle inondazioni che l’anno scorso hanno ucciso più di 220 persone, principalmente in Germania e Belgio.

“È chiaro che questi percorsi meteorologici erratici sono una conseguenza della crisi climatica. E credo sia giunto il momento di prestare un po’ più di attenzione a queste vittime. E penso che sarebbe una buona idea avere almeno un giorno all’anno in Europa, in cui commemorare le vittime di questi orribili percorsi meteorologici causati dalla crisi climatica”, ha dichiarato Timmermans prima dell’inizio di un meeting con i ministri dell’ambiente dell’UE a Praga, aggiungendo che avrebbe proposto l’idea in riunione.

Un rapporto dell’IPCC pubblicato a fine aprile di quest’anno sull’impatto del cambiamento climatico in Europa ha individuato 4 rischi principali per il continente: il calore, i danni all’agricoltura, la scarsità d’acqua e le alluvioni fluviali e costiere.

Con un riscaldamento globale di 3°C, il numero di morti e di persone a rischio di stress termico incrementerà di due o tre volte rispetto a uno scenario da 1,5°C, mentre un aumento di temperatura al di sopra dei 3°C gradi comporterebbe limiti alle capacità di adattamento delle persone e dei sistemi sanitari.

