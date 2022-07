Tale e Quale Show, è già bufera | “Non sanno più dove piazzarla”: lei risponde a tono

Ci sono già problemi per Carlo Conti. Non appena ha annunciato il cast di Tale e Quale Show, è scoppiato il delirio: lei, però, non ci sta

Rai1, nella giornata del 28 giugno, ha presentato i Palinsesti Televisivi per l’anno prossimo. Oltre agli inaspettati nuovi arrivi, come “Nudi per la vita” dal 12 settembre su Rai2 con Mara Maionchi, ci sono i soliti grandi ritorni, le trasmissioni che più fanno emozionare i telespettatori.

Uno tra questi è proprio “Tale e Quale Show”, l’ormai storico programma di Carlo Conti in cui personaggi famosi del cinema, dello sport, della musica e dello spettacolo devono imitare in tutto e per tutto gloriosi cantanti. Negli ultimi giorni, Carlo Conti ha annunciato i protagonisti della prossima edizione. Dopo poche ore, però, il delirio: i fan la accusano pesantemente, ma lei ribatte senza pietà.

Tale e Quale Show, scambio di battute rovente

Una dei protagonisti della prossima edizione sarà Valeria Marini. La showgirl si è fatta conoscere in tutti i lati del suo carattere, nel corso dei diversi reality. Per quanto sempre elegante ed educata, la Marini sa anche tirare fuori le unghie, quando serve, e farsi valere per le proprie idee. La partecipazione a Tale e Quale Show le consentirà di far emergere un lato spesso inedito di sé, cioè quello più artistico: il palco dello show di Rai1, infatti, mette alla prova ogni concorrente.

Dopo l’annuncio dei concorrenti della prossima edizione, però, è scoppiato un putiferio. Da un lato, c’è stata forte indignazione per la mancata conferma di una voce che già da tempo circolava, relativa alla partecipazione delle sorelle Selassié. Secondo molti, infatti, lo show di Rai1 avrebbe perso una grande occasione nel non confermare la loro presenza. Dall’altro lato, poi, c’è una forte lamentela nei confronti dei VIP coinvolti. In particolar modo, c’è a chi non piace Valeria Marini:

Valeria Marini non sanno più dove piazzarla!

Sta in ogni programma!

Ma fate largo agli altri!!!

I soliti raccomandati che infilano ovunque! pic.twitter.com/ll8Zmt3zQI — Roberta (@Ro_ber_ina) July 16, 2022

La showgirl, però, non ha la minima intenzione di lasciare che di lei venga detta la qualunque e risponde a tono:

Volevi farlo tu?💋🌟❤️💋🌟chiederò a Carlo 💋🌟❤️ — Valeria Marini (@ValeriaMariniVM) July 16, 2022

Immediato botta e risposta, quindi, per la concorrente di Tale e Quale Show. I presupposti per un’edizione scoppiettante ci sono tutti: non ci resta che attendere e vedere come se la caverà nei panni degli artisti che dovrà imitare. Se ne vedranno delle belle!

