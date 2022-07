Rompicapo | La torta di numeri che ti fa girar la testa: che numero manca?

Benvenuto nel Rompicapo della torta dei numeri che ti farà girare la testa. Sarai in grado di risolvere il gioco?

Questo rompicapo è dedicato agli appassionati di numeri. Sarai in grado di risolverlo? Vediamo insieme se ci riesci e quale livello raggiungerai.

I rompicapo sono un passatempo ma anche un allenamento divertente per la mente. Anche i bambini amano cimentarsi in questi giochetti e a volte se la cavano meglio degli adulti. Nei rompicapo la difficoltà può essere il quesito del test, tuttavia quando la domanda è invece molto semplice, lo scoglio da superare può essere il tempo limitato a disposizione per trovare la soluzione.

In questo caso non avrai pochi secondi per rispondere, ma dovrai farlo ugualmente nel minor tempo possibile per testare il tuo livello. Credi di avere una mente geniale? Potrai anche sfidare amici o parenti e giocare insieme a loro, l’importante sarà che ognuno si cronometri.

Sei pronto per iniziare? Bene! Procurati un cellulare dove poter impostare il tempo del cronometro, lo fermerai appena hai risolto il rompicapo. La domanda del test è questa: sei in grado di trovare la cifra mancante della torta dei numeri? Provaci subito!

La soluzione del rompicapo: quale livello hai raggiunto?

Se sei arrivato fin qui significa che credi di aver trovato la soluzione, scopriamo insieme se è quella esatta.

Come avrai notato in questa torta di numeri le cifre negli spicchi opposti, se sommati, danno tutti come risultato 21. Quindi avendo 15, il numero che manca per arrivare a 21 è 6. Hai indovinato? Ma quanto tempo ci hai messo? Scopriamo che livello hai raggiunto.

LIVELLI RAGGIUNTI

Se hai indovinato:

da 15 a 10 secondi: potevi fare di meglio, dovrai allenarti ancora parecchio LIVELLO BASE

da 10 a 5 secondi: te la cavi piuttosto bene coi numeri, potresti essere anche più veloce LIVELLO INTERMEDIO

meno di 5 secondi: complimenti, hai una mente brillante e predisposta alla matematica LIVELLO SUPER DOTATO

Se il livello raggiunto non ti ha soddisfatto e credi di poter fare di meglio, dovrai allenarti ancora e diventare più veloce. Se hai raggiunto il massimo livello invece, potrai sfidare chiunque!

The post Rompicapo | La torta di numeri che ti fa girar la testa: che numero manca? appeared first on Ck12 Giornale.