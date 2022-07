milly-carlucci-vuole-sconvolgere-il-pubblico,-annuncio-da-non-credere:-“le-voglio!”

La mattatrice Milly Carlucci piazza il colpaccio: ingresso bomba per il suo talent “Ballando con le Stelle”.

L’elegante e irreprensibile mattatrice Milly Carlucci sta scaldando i motori per la prossima edizione del format RAI “Ballando con le Stelle”. Dopo due anni di restrizioni e pandemia la conduttrice si annuncia più carica che mai, pronta a fornire al pubblico un’edizione senza precedenti.

Nello specifico, anziché indugiare nelle meritate ferie estive, Milly Carlucci risulta impegnata nel suo “Ballando on the road”, e rivela al “Messaggero” le sue mire circa le prossime protagoniste dello show.

Milly Carlucci non ha dubbi: sul palco Paola Turci e Francesca Pascale

Intervistata dal “Messaggero”, Milly Carlucci ha svelato le sue ambizioni per il futuro: “Se sono stufa di Ballando? Per niente. Ballando è un magma incandescente di vita che cambia di continuo. Raccontiamo la nostra società, con i suoi pezzi così diversi, in maniera creativa. La parola d’ordine per il cast di quest’anno? Quella di sempre: far discutere. Tutti. Seminare un pensiero. Come raggiungere la felicità con la nostra normalità, il tema di questi anni, anche se poi siamo tutti diversi…”.

In merito alle indiscrezioni sul cast, la conduttrice ha dichiarato circa i nomi quotati: “Dico solo che alcuni di loro sono stati contattati, ma bisogna fare gli abbinamenti con i maestri, impresa mai semplice. C’è tempo per ufficializzare. Posso confermare che vorrebbero partecipare in tantissimi, e questo mi fa piacere: il programma funziona alla grande. Posso aggiungere che l’impianto drammaturgico, oltre al ballo, si basa sulle storie importanti delle persone in gara, e tutte insieme devono avere un senso.”.

Le sue ambizioni, però, si spingono oltre, e puntano direttamente al matrimonio dell’anno: “Se ho pensato di chiamare Paola Turci e Francesca Pascale? Sì, certo. Ci abbiamo sicuramente pensato. Noi per fare le scelte giuste seguiamo anche la cronaca, ovvio. E poi conosco bene Francesca, anche perché in passato avrei voluto fare delle cose con lei ma poi non ci siamo mai riusciti. Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti di una puntata…“.

Non abbiamo dubbi che Milly Carlucci recluterà un cast di tutto rispetto: per ora circolano solamente indiscrezioni, ma l’intenzione di arruolare la coppia di novelle spose appare piuttosto radicata…

